募款他助也要自助 彰化家扶義賣古早燈比去年多出18萬

由兒童福利聯盟轉介的一歲男童疑遭保母虐死案發生後，很多社福團體擔心已相當困難的募款更是雪上加霜。彰化家扶中心主任王震光認為，捐款是否會受到衝擊仍待觀察，但社福機構的專業服務品質才是決定募款多寡，而且社福機構也要能努力自力更生，受到的衝擊相對才會減少。

王震光指出：家扶募款往往受到天災、疫情、經濟景氣及選舉募款影響，像疫情期間就少了二、三成，日本311地震及88風災等也影響企業捐款，此次兒盟事件因為才爆發，有可能影響民眾捐款意向，要過一段時間才會明朗，社工是否用心、專業服務品質好不好及機構信賴度，都會決定捐款流向。

彰化家扶也面對募款困難的問題，王震光說，今年一、二月與去年同期相比，彰化家扶急難捐款少了近17萬元、扶助埍款少了28萬元，但認養人給扶助童禮金及學生開學獎助學金增加，總體捐款少了3萬5000元。不過，家扶已連續29年在農曆新年期間舉辦的古早燈籠助學義賣，今年在全縣四十多個據點義賣，義賣金額就比去年同時多出18萬元，實質收入增加約15萬元。

王震光說，目前彰化家扶扶助的弱勢家庭約1700戶，受扶助兒少約3000人，至於由縣府委託的寄養家庭共66戶、安置79人，對寄養家庭會有縣府、醫師、律師、專家學者及家扶等成立審查委員會，進行嚴格審查，包括寄養家庭也會定期密集家訪，如發現有不適任問題，即會立即評估是否將受安置的兒少移往其他寄養家庭。