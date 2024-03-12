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彰化居民北上反晶鼎焚化爐 赴總統府遞交陳情書

中央社／ 台北12日電
彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，反晶鼎焚化爐自救會偕同環保團體12日到總統府前舉行記者會，籲請總統府秘書長林佳龍協處停止開發，並遞交陳情書。中央社
彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，反晶鼎焚化爐自救會偕同環保團體12日到總統府前舉行記者會，籲請總統府秘書長林佳龍協處停止開發，並遞交陳情書。中央社

彰化晶鼎焚化爐興建案預計14日將在當地舉辦說明會，在地居民今天北上赴總統府遞交陳情書，籲請總統府秘書長林佳龍協處停止開發，若執意開發「不排除會有流血衝突」。

彰化晶鼎焚化爐興建案受到當地居民強烈反彈，反晶鼎焚化爐自救會偕同環保團體今天到總統府前召開記者會，並赴總統府遞交陳情書。

自救會指出，今年1月6日，總統府秘書長林佳龍在鹿港新祖宮參訪時就公開表示，焚化爐確定不會蓋了，還強調「不要再來造謠」。然而，開發單位14日卻要在彰濱工業區舉辦晶鼎焚化爐興建說明會。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示「彰化最不缺的就是焚化爐」，彰化已有9座焚化爐，不能再增加2座晶鼎新設焚化爐；如果林佳龍說焚化爐不會蓋，就請他兌現承諾，取消14日的說明會；若不取消「不排除會有流血衝突」。

彰化區漁會代表洪清山表示，彰化的「彰」要改成骯髒的「髒」，在六輕、中火以及各種空氣污染影響，芳苑生產的文蛤總產量只剩下2成，要漁民如何活下去。

彰化縣芳苑鄉漢寶村村長鄭鵬豐表示，近幾年氣候變遷影響，病蟲害也增加，芳苑鄉是禽畜漁產養殖重要產地，平均全台2顆雞蛋中其中一顆就是來自彰化芳苑鄉，再增加焚化爐，可能會造成更多食安污染。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師表示，當地整體污染評估未納入台中火力電廠、中龍鋼鐵、六輕工業區等污染源，污染加成效果究竟如何都沒有說明清楚；呼籲立即停止晶鼎焚化爐的開發案，以確保民眾身體健康權及維護食品安全。

焚化爐 總統府

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