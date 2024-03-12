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加入民眾黨？ 中市議員吳佩芸否認

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導

台中市議員吳佩芸日前退出時代力量，以無黨籍身分問政，先前已傳出民進黨向吳招手，近日又傳出，吳佩芸有意加入民眾黨。民眾黨中市黨部主委江和樹表示，與黨中央溝通過，希望請立委黃國昌邀請吳入黨，下屆議員選舉優先提名。吳佩芸強調，未主動探訊要加入任何政黨，目前專心議員事務。

近日傳出吳佩芸與民眾黨接洽，因為下屆選舉民眾黨若提名前發言人楊寶楨，恐衝擊選情。江和樹表示，楊寶楨是優秀人才，在哪區參選都有機會當選，但他向黨中央提議，過去同為時代力量黨員的黃國昌，藉其交情邀請吳入黨，下屆優先提名吳佩芸參選，但他尚未與吳佩芸聯絡。

吳佩芸則強調，她並未主動探詢加入任何政黨，目前專心地方、市政事務，針對任何不實傳聞，她都會保留法律追訴權。

民眾黨市黨部擴大耕耘，啟動里長培育計畫，下屆地方選舉，每區推出10人選里長，並增加議員提名席次；民眾黨也延攬前親民黨議員陳清龍，民眾黨目前在台中市議會有2席。

吳佩芸原為職業藥師，2018年代表時代力量參選台中市議員，以9票之差落敗，2022年捲土重來，當時民眾黨提名洪鑫任參選，吳佩芸獲得1.4萬票當選，今年退出時代力量，目前維持無黨籍的身分。

吳佩芸 時代力量 民眾黨

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