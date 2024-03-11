台中巨蛋動工 盧秀燕：三大室內場館可以因應台中百年發展

台中巨蛋今天舉辦開工典禮，市長盧秀燕說台中的三大室內場館這是最後一塊拼圖，台中數十年所缺的重大室內場館都已一應俱全，可以因應台中未來百年的發展需求和百年的建設。它是中部人的期待、台灣的驕傲、世界的地標，感謝大家一起實現。

盧秀燕致詞時十分愉快，也透露今天是她的結婚31年紀念日，但工作太忙，沒有和先生過。而她的政見和心願可以實現，「說到做到」，她比任何人都還要高興。

台中巨蛋由國際知名的日本奧運主場館建築師隈研吾設計，是屬於奧運等級的綜合性多功能大型室內場館，預計2030年完工啟用，不僅可以舉辦大型賽事，還可以辦大型演唱會，民眾不需南北奔波。

隈研吾將設計手稿送給台中市政府團隊。他說，這座巨蛋結合台中市和他的理念設計，也許日子還很長，但終於踏出了第一步。他非常期待且有自信，未來台中巨蛋完工之後，即使跟全世界的巨蛋相比，也絕對不遜色，可以成為台中和台灣值得驕傲和代表的建築，敬請大家期待，恭喜動工。

盧秀燕感謝隈研吾，還說他上台時特別演奏英雄交響曲表示對他的感謝。盧秀燕說，過去數十年來因為沒有巨蛋，有很多頂尖的、國際的、超大型的活動都沒有辦法在台中舉行，也成為中部地區民眾心中最大的遺憾，興建巨蛋成為中部地區數百萬民眾的心願和夢想。

然而，要蓋一座萬人以上的巨蛋談何容易，選擇14在這個地方是因為它的幅員非常的廣大，地點適中，興建完成後可以和洲際棒球場互相搭配運用，形成中部地區最大、最重要的表演娛樂、藝文活動和運動賽事的區塊，進一步可以提升台中的經濟、文化和觀光的發展。

盧秀燕說，因為要蓋的不只是萬人以上的大型室內場館，而且是具有國際水準、城市美學的景觀建築，所以邀請隈研吾操刀設計，要蓋全台灣最美、同時最棒的巨蛋。

台中蓋的是一大一小兩個蛋，到時候正式演出跟彩排可以分開舉行。同時，演唱活動或者是運動賽事可以根據它的規模大小來決定要是在主場館或是副場館來舉辦。中部地區的表演和娛樂、賽事會更加的豐富，更加多元。也因為這樣的思考，使我們的規畫、設計、籌備和預算工作難度更高，「然而我們做到了」。

她說，台中巨蛋興建困難的另外一個因素是，必須自己籌措百億元來興建，因為預算太過龐大，這就是台中巨蛋多年來一直蓋不起的原因之一。然而她和市府團隊排除萬難，非蓋不可，因為不能夠再等了。她因此第一個感謝市議會的支持，讓巨蛋得以興建。這也印證了她說的「開不了工的要開工，完不了工的要完工」。