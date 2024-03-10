考季到了！彰化關帝廟為文昌祝壽 公職榜首現身說法

「我考試前，常來拜文昌帝君，增加信心。」彰化關帝廟今天提前為供奉的文昌帝君祝壽慶典，並為即將參加考試的學子舉辦點智慧燈祈福活動，廟方邀請獲公務人員地方特考三等的榜首徐忻芩，以及會計師及格的黃先生，現身說法，講述考前拜文昌帝君的心得。

每逢考季，奉祀有「文昌帝君」的彰化縣定古蹟關帝廟，都會有許多考生前往拜拜，祈求金榜題名，今年3月12日（農曆二月初三日）為文昌帝君誕辰，廟方提前今天舉辦祝壽慶典，一併舉行點智慧燈為考生祈福活動，包括陽明國中等百餘位學子也都參加典禮。

祝壽慶典上，關帝廟管理人林世賢、彰化市長林世賢帶領學子及信眾祭拜文昌帝君，同時為考生祈福，祈求文昌帝君慈悲庇佑開智慧，讓同學考試時，發揮實力沉著應戰，提高金榜題名的希望。

在慶典活動中，廟方同時貼心準備「文昌靈印」，可讓考生加蓋在准考證影本、課本、書包等用品上，以及「開運筆組」等，以為考生加持、增進考運。

活動中，廟方邀請到公務人員地方特考三等榜首徐忻芩現身說法，她表示，只要是參加考試前，必常來拜文昌帝君，讓她心情安定、思緒清晰，增加她的信心，也鼓勵在場莘莘學子堅定信念，必能達成心願。

另一位考上會計師的黃先生也說，關帝廟文昌帝君非常靈驗，就學就時常前往參拜，後來利考上會計師之後，也常來拜關聖帝君，目前在職場也非常順利，將來小孩念書時也會常帶來拜拜。

廟方今年還特別製作開運文昌橋，橋上掛有包子、糕點、粽子、蔥、芹菜、蒜（象徵包中、聰明、開智慧、勤學不倦、能打會算）、蘿蔔（象徵好彩頭），以及甘蔗、竹子（象徵步步高昇、從此德高望重之意）等吉祥配件。