快訊

悲！雙北人1,500萬買新房再退一圈 專家：泰山都買不起

麥道文化差異使經營受挫 MD-80再創第二春也難救頹勢

影／台中聯結車翻車擠扁轎車母子命危 目擊男大生：下坡車速快

河川濫倒垃圾難逃天眼 彰化縣14個月查獲333件罰140萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府水資處運用科技執法，鎖定20個河川遭濫丟廢棄物熱點監控，14個月來，已查獲333件濫丟廢棄物案件 。 圖／彰化縣府水資處提供
彰化縣政府水資處運用科技執法，鎖定20個河川遭濫丟廢棄物熱點監控，14個月來，已查獲333件濫丟廢棄物案件 。 圖／彰化縣府水資處提供

為防止河川被丟棄廢棄物阻塞水流，進而影響環境衛生，彰化縣政府水資處在常被丟廢棄物的熱點，布下20個「天眼」監視點，從去年至今已揪出333件，總裁罰金額達140萬元，由於雨季即將到來，將滾動式檢各髒亂熱點，隨時視需要機動改換監控點位進行查緝。

縣府水利資源處長陳詔慶說，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，眾多排水系統成為環境死角，甚至還有整車傾倒廢棄物，有如把排水當成自家垃圾場，水資處為了有效遏止，從2020年開始運用科技執法，鎖定舊濁水溪、顏厝排水、二林溪、清水溪、員林大排、番雅溝排水、三塊厝排水、大同排水等熱點，設置移動式攝影機。

水資處指出，水資處在各河川遭濫倒廢棄的熱點，共設置20個監控點，經過科技執法取締，原本在濁水溪被濫倒情形已有改善，較少再發現有成車傾倒情況，不過，仍有民眾騎著機車順手亂丟垃圾、家畜家禽死屍外，過年還有人丟棄床墊，均難逃「天眼」。

水資處表示，累計從去年起到目前，共取締有333件，由於其中有9成案件，都是民眾順手亂丟的垃圾，體積都不到1立方公尺，即移由彰化縣環保局依廢物清理法開罰，每件罰額是1200元到6000元，罰款總數約72萬元。其餘超過1立方公尺共有25件，則以水利法裁罰，多以2萬7500元裁罰，總裁罰金額約68萬元，如果情節重大，可處100萬以上500萬以下罰鍰。

防汛期到來，水資處除了加強河川防倒廢棄物外，也積極打撈有「河川殺手」之稱的布袋蓮滋生，重點放在舊濁水溪、洋仔厝溪、萬興排水、員林大排等流域的排水系統，維護長度約620公里，避免布袋蓮堵塞排水流通、影響疏洪造成淹水。

彰化縣政府水資處運用科技執法，鎖定20個河川遭濫丟廢棄物熱點監控，14個月來，已查獲333件濫丟廢棄物案件 。 圖／彰化縣府水資處提供
彰化縣政府水資處運用科技執法，鎖定20個河川遭濫丟廢棄物熱點監控，14個月來，已查獲333件濫丟廢棄物案件 。 圖／彰化縣府水資處提供

廢棄物 濁水溪

延伸閱讀

中國核電廠排水含氚量 最多達日本福島第一核廠9倍

科技執法惹民怨？羅東兩大醫院前這2種違規暫不罰！

南投廢棄物運至彰化高鐵站區傾倒 警追查為故來此原因傻眼

花蓮光華排水道完工 解決3村莊長年淹水之苦

相關新聞

影／后里內埔庄役場90歲生日 全國唯一在古蹟辦公的后里公所

台中市后里區公所今天在區公所前廣場舉行台中州豐原郡內埔庄役場建築90周年慶祝活動，后里區長賴同一表示，后里區公所建築已有...

春暖花開來彰化追花 賞花攻略看過來

春暖花開，這時節來彰化追花，包括黃花風鈴木、苦楝花、蜀葵花、花旗木、木棉花等，都花開燦爛，各鄉鎮市也都陸續推出花季，迎接...

油煙有害健康 醫師：注意烹調方式

台中美食多，尤其火鍋、燒烤店也多，餐飲油煙容易釀民怨，也危害健康。醫師表示，餐飲油煙易導致過敏、氣喘、呼吸道症狀，甚至有...

投139線改裝車噪音 近月取締41件

南投市139線縣道又出現改裝車製造噪音，從春節連假迄今，當地居民飽受改裝車噪音干擾，有時入夜後車隊呼嘯而過，讓人難以入眠...

台中攀樹賽 民眾體驗說好玩

不少人兒時記憶是爬樹，但都會區想爬樹很難，台灣都市林健康美化協會昨起在台中公園舉辦台灣攀樹國際錦標賽，9國45名攀樹好手...

餐飲油煙投訴多 中彰僅開罰1件

住宅區早餐店、餐飲店林立，生活機能便利，但周邊鄰居飽吸「油煙」苦不堪言。台中南屯有早餐店每天遭檢舉，店家氣到掛布條反嗆，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。