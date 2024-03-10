河川濫倒垃圾難逃天眼 彰化縣14個月查獲333件罰140萬

為防止河川被丟棄廢棄物阻塞水流，進而影響環境衛生，彰化縣政府水資處在常被丟廢棄物的熱點，布下20個「天眼」監視點，從去年至今已揪出333件，總裁罰金額達140萬元，由於雨季即將到來，將滾動式檢各髒亂熱點，隨時視需要機動改換監控點位進行查緝。

縣府水利資源處長陳詔慶說，縣府轄管218條區域排水居全國之冠，眾多排水系統成為環境死角，甚至還有整車傾倒廢棄物，有如把排水當成自家垃圾場，水資處為了有效遏止，從2020年開始運用科技執法，鎖定舊濁水溪、顏厝排水、二林溪、清水溪、員林大排、番雅溝排水、三塊厝排水、大同排水等熱點，設置移動式攝影機。

水資處指出，水資處在各河川遭濫倒廢棄的熱點，共設置20個監控點，經過科技執法取締，原本在濁水溪被濫倒情形已有改善，較少再發現有成車傾倒情況，不過，仍有民眾騎著機車順手亂丟垃圾、家畜家禽死屍外，過年還有人丟棄床墊，均難逃「天眼」。

水資處表示，累計從去年起到目前，共取締有333件，由於其中有9成案件，都是民眾順手亂丟的垃圾，體積都不到1立方公尺，即移由彰化縣環保局依廢物清理法開罰，每件罰額是1200元到6000元，罰款總數約72萬元。其餘超過1立方公尺共有25件，則以水利法裁罰，多以2萬7500元裁罰，總裁罰金額約68萬元，如果情節重大，可處100萬以上500萬以下罰鍰。