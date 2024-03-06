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台中西屯下垺圳油汙300公尺 揪出團膳肇禍

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中報導
中市西屯區協和里農灌溝渠「下垺圳」，昨早發現不明油汙，汙染長達300公尺。圖／議員楊大鋐提供
中市西屯區協和里農灌溝渠「下垺圳」，昨早發現不明油汙，汙染長達300公尺。圖／議員楊大鋐提供

台中市西屯區協和里農田灌溉溝渠「下垺圳」，昨早被發現遭人倒入不明油汙，汙染範圍長約300公尺，影響農作灌溉。台中市議員楊大鋐接獲陳情通報，農水署以吸油布吸附、移除油汙，台中市環保局到場取水送驗，最後查獲禍首為上游1家團膳公司，油水分離設備未定期清理，油汙排放到灌溉溝渠，將開罰3萬至300萬元罰鍰。

西屯是台中首善之區，市政中心所在的七期重畫區就在西屯區，不過西屯筏子溪兩岸仍有不少農地、灌溉溝渠。楊大鋐說，昨早接獲農民陳情協和南巷10-9號附近，平時引水灌溉的下垺圳，長達300公尺範圍出現不明油汙、油塊，肉眼即可見，還散發出惡臭，原本清澈的灌溉水也浮現油花。

楊大鋐說，現正值插秧季，正需灌溉水源，但農灌溝渠卻遭排入不明油汙，農民憂心忡忡，就怕剛播種的作物會遭油漬汙染。主管農灌溝渠的農水署獲報後，先在溝渠內放置吸油布，吸附油汙並排除；台中市環保局稽查大隊也到場取水檢驗。

環保局表示，採水樣時研判與餐飲油汙相關，依水流方向溯源追查，查獲上游1間團膳公司為禍首，該公司油水分離設備未定期清理維護，油汙溢出導致周邊汙染，違反水汙染防治法，可開罰行為人3萬至300萬罰鍰。

環保局更說，油汙尚未流入農田，已要求業者配合農水署清疏灌溉溝渠，避免影響灌溉水質，也要求業者限期改善，加強設備清理維護，避免再有油汙汙染水源。

台中市 農民 重畫區

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