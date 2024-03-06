中捷藍線沙鹿站雙鐵共構 市府提解方

台中捷運藍線規畫選前引發爭議，行政院長陳建仁曾到沙鹿火車站視察，質疑捷運、台鐵沙鹿站共構問題。台中市交通局昨在市政會議專案報告，針對沙鹿站提出解方，未來台鐵沙鹿站將高架北移，與捷運沙鹿站以260公尺立體空橋聯通，沙鹿陸橋也將拆除。台中市長盧秀燕說，她任內捷運藍線要動工。

捷運藍線在近年選舉成為藍綠攻防爭議，2024大選後，行政院核定藍線綜合規畫報告，全案拍板定案。盧秀燕說，她任內首條捷運綠線完工通車，捷運藍線在任內要動工，還有捷運綠線延伸、機場捷運橘線、屯區環狀線等，都要盡速推動。

藍線昔日爭議點，包含捷運沙鹿站與台鐵沙鹿車站共構，藍線路廊、墩柱穿過交通幹道沙鹿陸橋，施工期恐引發大塞車。交通局長葉昭甫說，中央、地方多次討論，交通部承諾，海線鐵路雙軌化已核定，未來定會高架，台鐵沙鹿站北移後，與捷運站相距220至260公尺，將以立體空廊聯通，地面層有接駁公車與公共自行車。

葉昭甫說，未來台鐵沙鹿車站採取高架，部分鐵道也將高架化，屆時將拆除沙鹿陸橋，地面層供車輛通行，台鐵軌道設在第二層，第三層則為捷運軌道，可縮小結構量體，捷運站體與軌道將依此原則設計。

民進黨立委蔡其昌說，中市府提出捷運、台鐵沙鹿站共構與沙鹿陸橋解決方案，盼早日送審資料，不要再拖延動工；涉及海線鐵路高架化的經費，中央負擔6成、地方4成，他會爭取中央補助，希望中市府要承擔地方分配額度，才能早日完成。

國民黨立委顏寬恒說，沙鹿陸橋位於沙鹿市中心，屬於人車往來的交通樞紐，若台鐵高架取代沙鹿陸橋，地方引頸期待，希望中央、地方選出最好方案。

交通局表示，鐵路高架化雖有中央、地方分配原則，但各縣市實質負擔比例都不同，都未依照該分配原則，將盡量爭取中央補助。