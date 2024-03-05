台中捷運藍線規畫沙鹿陸橋移除 顏寬恒：地方期盼台鐵高架

台中市長盧秀燕今宣示，「我的任內藍線要開工」，選前引發綠爭議的沙鹿火車站與捷站共構問題，交通局長葉昭甫說，中央承諾此路段台鐵將高架化，藍線高架位在最上層，沙鹿陸橋可移除。另沙鹿車站北移，市府規畫以260公尺立體空橋聯通，加開接駁公車、設置公共自行車站點，滿足轉乘需求。

對此，立委顏寬恒說，沙鹿陸橋位於沙鹿的市中心，是人車往來的重要交通樞紐，若能透過台鐵的高架取代原本沙鹿陸橋，是地方引頸期盼的建設方向。目前捷運藍線以及海線高架雙軌政院已經核定，捷運與台鐵車站共構，讓轉乘旅客更加便利，希望市府與中央能和地方充分溝通出最好的方案。

在核定經費的部分，有相對不公平的地方，例如台中捷運藍線總經費1615.14億元，台中市政府必須負擔近六成，約為939億元，但反觀高雄捷運黃線總經費1442.37億元、高雄小港林園段總經費553億元，地方均只要負擔四成左右，台中市政府雖財政狀況好，但不該變相成為一種懲罰，未來會積極向中央再爭取相關經費補助，減輕地方政府負擔，加速藍線推動進程。

交通局今在市政會議專案報告，完整呈現「捷運大台中」100.57公里完整新進度。市長盧秀燕表示，藍線從設計規劃各項流程，跑了近20年，她說，「不能完工的要完工」，第一任捷運綠線完工；「不能開工的要開工」，藍線要在她任內開工。另綠線延伸、藍線、橘線與屯區環狀線，承諾在任內儘量壓縮前置作業時間，把時間留給未來興建與實質推動階段。

葉昭甫說，交通部找地方討論多次，市府提出3方案，在綜合規畫評估也留有彈性，癥結在於海線鐵路是否高架？交通部已明確承諾，海線鐵路一定會高架，但要求市府明確縮小結構體等技術問題。

葉昭甫說，交通部邀公路局、鐵道局、中央相關單位及市府一起討論達共識，鐵路高架化之後，沙鹿陸橋就不需要了，未來移除；捷運則位在台鐵之上，這樣結構量體可達最小，地方中央就依按此設計。

另配合海線高架，沙鹿火車站月台將北移，北出入口以立體空橋銜接轉乘藍線B4站，約220到260公尺，南入口持現有車站服市區功能。