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彰化發展農電共生以日本為師 架高太陽能板能繼續耕作
彰化縣發展農電共生以日本為師，縣長王惠美今天率團到日本千葉參訪，看到日本農地將太陽能板架高，讓原本的農地可以繼續種植農作物，在日本種植作物與種電收入是1比9，大幅增加農民收益，值得借鏡學習。
王惠美率領縣府團隊及鄉鎮市農會前往日本東京都考察首日，即針對農電共生議題，前往千葉縣的環境再生型有機農業參訪，由市民能源主要創辦人宮下朝光、椿茂雄介紹日本千葉能源株式會社農電共生的情形，見到在不易耕作的農地，目前種植大豆、大麥、小麥等農作物，60馬力的農機可以進入迴轉作業。
在台灣國內普遍以屋頂型及地面型太陽光電為主要的推廣方案，但日方簡報，在日本則採場型折衷方案，種田兼種電，以其種電20公頃經驗，年收近台幣600萬以上，農地共生方案大約8至10年可以回收成本，其中支出費用包括購地經費，種電的收入大概為農地種植作物收入的9倍。
王惠美表示，太陽能是乾淨的綠電，也是現在各國的趨勢，如何與環境媒合相對的重要，在台灣畜產、漁業大多在建築物屋頂上架設太陽能板，在農地上則是使用平面的太陽能，因而農地無法使用。
王惠美說，這次來到日本，看到日本在農地將太陽能板架高，就可以讓原本的農地可以繼續種植農作物，例如小麥、大麥、大豆等，種田兼種電，種植作物與種電收看到日本在農地入是1比9，大幅增加農民收益，值得借鏡學習。
同行的彰化縣農會總幹事張建豐也表示，看到日本的農電共生非常進步，這些前衛的思想，如果能套用到彰化沿海地區努力耕作的農田，導入這套智慧科技系統，相信會帶給農民另一筆額外的收入。
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