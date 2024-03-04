台中大安媽祖園區活化 下半年招商

台中海線大安媽祖文化園區斥資6億元興建，但基座完工迄今7年，仍未正式開放，上方雕像幾經波折，將由興富發基金會捐贈。中市觀旅局為活化園區，將採ROT+BOT招商，分區開放營運，預定下半年公告招商。海線議員認為應有活化備案，整合觀光資源規畫；學者則認為應要有整體思維，不要讓硬體設施成為蚊子館。

觀旅局表示，大安媽祖文化園區基座，目前有開放民眾申請使用，未來也將採ROT（重建、營運、移轉）加BOT（興建、營運、移轉）招商，去年底舉行公聽會，蒐集地方建議，可行性評估也在今年2月23日通過，目前辦理先期規畫，預計下半年上網公告招商與民間共同活化；針對新興建設，會完善盤點相關資源、納入規畫，發揮最大效益。

台中市大安媽祖園區推動多年，媽祖雕像基座早在2017年完成，30公尺高花崗岩媽祖雕像歷經波折，最後將由興富發基金會捐贈，預定明年底完成。3層樓的基座佇立5年，面積達4.62公頃，內有展覽廳、會議室、宴會廳等多功能使用空間，可供各類型活動、會議及休閒空間規畫運用。

觀旅局表示，園區除遊憩服務、展演場域、水域活動、美食與在地農特產品等主題外，並提供開放設置高品質住宿服務，作為招商誘因，希望藉由民間團隊發揮創意，有效運用大安濱海樂園南園完整且寬廣的遊憩用地，導入休閒遊憩及自行車驛站等綜合旅遊服務功能，創造大安海線觀光新亮點。

台中市議員施志昌表示，大安媽祖文化園區招商，必須擺脫淪為大型蚊子館印象，即使最後招商不成，市府也必須要有備案；作為海線九大旗艦計畫之一，此次招商可能成為計畫試金石，盧市府除招商營運外，也須整合周邊觀光旅遊資源規畫。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，政府規畫各項觀光景點時，都應有整體規畫和全面推動作法，施工前，可找潛在業者請益，了解未來可能的營運想法，施工過程也可減少等候的時間浪費，否則硬體完工一半，整體卻要停工多年，硬體會折舊，浪費資源和金錢。