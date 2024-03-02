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陳家三姊弟專戶千萬捐款將辦信託 彰縣府：做善事前多了解

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家／連線即時報導
彰化秀傳新任院長馬旭和總院長黃士維關心10歲陳家大姊。圖／秀傳提供
彰化秀傳新任院長馬旭和總院長黃士維關心10歲陳家大姊。圖／秀傳提供

彰化國小兩姊妹遭無照駕駛撞成重傷，與死神拔河中，因姊妹家境不佳，彰化縣府開設愛心專戶，捐款快速湧入達千萬元，已關閉帳戶並將信託。彰縣府表示，管理愛心專戶其實很費神，有些善心人士不相信政府，直接拿錢捐給弱勢家庭，因為不了解內情，有時會使事情更複雜，呼籲捐款前應先了解個案狀況，選擇有公信力的單位捐款扶助。

彰化縣去年一名17歲新台灣之子被警誤認為逃逸外勞，追捕過程中左臉頰嚴重受傷，由彰化家扶中心找到免費醫美治療，適當運用社會善心資源。被誤認為逃逸外勞的高三生家住南彰化，今年將成為大一新鮮人，據了解身高178公分、外形清俊的他很在意左臉頰留下深長疤痕，原本去年12月可望告一段落的醫療因傷痕明顯，醫美團隊接手繼續治療，希望疤痕淡到接近自然無痕。

2月22日晚上被73歲蕭男無照駕車撞飛的伸港鄉陳家三姊弟，小一弟弟輕傷復原，返校上課，10歲、9歲姊姊分住兩醫院加護病房迄今未醒，醫師評估姊姊狀況相對穩定良好，妹妹腦部完全受損。車禍意外事故發生後，中低收入戶陳家三姊弟引發社會大眾關心，縣政府開立捐款專戶，26日中午破千萬元，縣政府關閉專戶，事後仍接到民眾不斷詢問捐款。

「高風險家庭狀況很多不足以為外人道。」彰縣政府社會處表示，以陳家三姊弟的家庭狀況為例，地方人士知情，縣政府不便多說，目前千萬捐款已與祖父、伯父議定成立信託，以照顧陳家三姊弟生活及教育的專款專用方式使用，等陳家姊妹治療到一定程度，縣政府就會協助陳家辦理信託；「做善事要有智慧」，民眾捐款前可去電社政單位先了解個案需求。

彰化家扶中心感歎指出，有些弱勢家庭狀況比外界能想到的還複雜，善心人士看到新聞報導，沒進一步了解狀況，就熱情掏錢捐款，有些人不相信政府，直接登門捐款，進了公部門和有信譽社福機構的捐款受到公開監視審查，民眾應交給有公信力的單位較能「錢用在刀口上」。

信託 捐款

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