土地公守護老幼 社頭舊社福德廟捐地蓋托嬰社福大樓

彰化縣社頭鄉公所欲籌設公辦民營托嬰中心，社頭舊社福德廟決定捐出舊活動中心土地改建為托嬰中心及社區活動中心的綜合社福大樓，今天舉行捐贈儀式，社頭鄉長蕭浚二表示，已向衛生福利部與彰化縣政府爭取經費興建社福大樓，讓4村民眾都能有更好的托嬰品質及關懷據點，讓老幼都受到更好的照顧。

舊社天門宮旁的舊社福德廟中有塊「造命」匾額，相傳是籌建八堡圳先人施世榜後代被土地公救了一命後所贈，土地公也被地方視為守護神，此次又有贈地蓋社福大樓的美事。

社頭鄉長蕭浚二今天在舊社福德廟接受廟方管委會主委莊詠晴代表捐贈土地，莊詠晴說，去年舊社福德廟召開信徒大會經全體信徒同意捐贈土地，並已於本月完成土地所有權移轉給公所，希望能造福地方，因該地緊臨市中心舊社國小，交通便利，老幼出入都相對安全。

蕭浚二表示，舊社舊活動中心因已老舊，不敷4村居民使用，因此公所希望在原地重建成四層樓的綜合社福大樓，預計一樓設置公設民營托嬰中心，二到四樓設社區活動中心供東興、廣福、舊社、福竹等4個社區發展協會使用，並設置「照顧關懷據點巷弄長照站」，也可提供社福共餐服務。

福德廟捐出的土地約238坪，市價約三、四千萬，目前公所已向衛福部和縣府提出興建綜合社福大樓計劃送審中，預計經費約8千萬元。