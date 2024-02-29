彰化社頭舊社福德廟無償捐地 將蓋托嬰暨活動中心

彰化縣社頭鄉未滿2歲嬰幼兒約589人，公設民營托嬰中心僅1處，目前收托20人，舊社福德廟為回饋地方，無償捐贈土地給鄉公所，作為新建托嬰中心結合社區活動中心基地。

舊社福德廟今舉行土地捐贈儀式，社頭鄉長蕭浚二、舊社福德廟管委會主委莊詠晴等人出席。蕭浚二表示，感謝舊社福德廟無私捐土地，未來將繼續向衛福部、彰化縣政府爭取興建4層樓綜合社福大樓建設經費，期待成為社頭新地標。

社頭鄉公所發布新聞稿指出，該土地所有權原為舊社福德廟所有，去年11月舊社福德廟召開信徒大會，經全體信徒同意捐贈土地，已在今年2月27日完成土地所有權移轉。

鄉公所表示，目前社頭鄉僅有1處公設民營托嬰中心，收托20名嬰幼兒，0至2歲仍需照顧的嬰幼兒約589人，現有托育資源無法滿足龐大托嬰需求。舊社福德廟捐贈的基地為松竹村清水岩路旁機關用地，現為社興社區活動中心，位處社頭人口密集區，交通便捷可達。

蕭浚二指出，預計規劃4層樓綜合社福大樓，1樓為公設民營托嬰中心，2至4樓設置社區活動中心，供東興、廣福、舊社、福竹等社區發展協會辦理照顧關懷據點並設置巷弄長照站，全方位為兒童及老人服務。

蕭浚二表示，未來可收托更多嬰幼兒，提供價格合宜、安全無虞、小型社區化的類家庭照顧模式。