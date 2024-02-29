梨山「幸福巴士」最有溫度公車 林韻文夫妻留鄉服務到家戶

台中梨山「幸福巴士」環繞行駛四大部落，採預約制，駕駛還可彈性服務，如農場員工晚上9點下班也可預約，國中小學生臨時放學，均免費載客。客服與駕駛是林韻文夫婦，守在家鄉為鄉親服務。

交通局長葉昭甫說，民調顯示梨山民眾對「幸福巴士」整體滿意度達9成3以上，被譽為「最有溫度的公車駕駛」，目前籌備客貨共載功能，開啟觀光與貨運兼具的服務。

「幸福巴士」由「海拔最高」的客服人員林韻文服務，他的先生賴芸杰也是公車駕駛，部落年輕人口外移嚴重，夫婦選擇留在家鄉。

這路公車有溫度及人情味，林韻文發揮客服熱情，為部落長者揪團搭車，如依固定路線復健站不停靠，但長者在車上就走彈性路線，特別彎進復健站，不用多走路，下車就到。學校老師怕小朋友中途下車跑去玩，都還會特別叮嚀司機一定要送到家裡。

林韻文說，以前長輩不想麻煩別人，身體有狀況也隱忍不就醫，有了幸福巴士，可以接駁老人家復健就醫都方便。

梨山社區發展協會理事長王維康說，幸福巴士以增加服務量能為目標，遊客詢問是否提供觀光服務，尚未開放，目前進行路線、司機等調配規劃；另希望開發客貨共載觀光運輸市場，希望為大梨山增加就業機會。

梨山幸福巴士又稱梨山1路公車，從梨山發車繞新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，2022年5月1日正式營運，透過手機App及電話預約搭乘，接駁到家戶，照顧大梨山地區民眾就學、就醫及採買日常所需。