快訊

住戶可以回家了！三重2棟傾斜大樓結構未受損 明上午8時即可返家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還228受難者公道 中市府：台中刪除332件「匪諜」註記

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市副市長黃國榮今在大里國光公園228紀念碑前舉辦的和平追思會致詞。圖／中市府提供
台中市副市長黃國榮今在大里國光公園228紀念碑前舉辦的和平追思會致詞。圖／中市府提供

台中市副市長黃國榮今在大里國光公園228紀念碑前舉辦的和平追思會致詞時說，對於受難者名譽恢復，內政部通報戶政資料被註記叛亂、匪諜，台中市已完成561件清查，其中332件刪除註記，其他查無註記，未來陸續清查，回復受難者名譽，還給家屬公道。

這場和平追思會主題為「綻放和平愛無限」，黃國榮偕同大台中二二八協會理事長廖苓惠，民政局長吳世瑋、立委何欣純、市議員林德宇、張芬郁等民代，與228事件受難家屬一起在和平紀念碑前默哀、獻花。

黃國榮說，今天代表台中市政府、市長盧秀燕向受難者致上敬意和謝意，因為他們的犧牲，讓我們現在享受自由、民主與和平，也代表市政府對受難者家屬致歉，因過去政府做錯事情，讓家庭受到很大和長遠的影響，並謝謝大家用愛和包容，讓社會越來越安定。

黃國榮指出，對於受難者名譽恢復，過去在戶口名簿等戶籍資料被註記叛亂、匪諜等不名譽文字，內政部從2007年起清查被註記名單，並通報地方政府進一步清查，刪除註記，落實轉型正義，台中市至今接獲中央提供的名單共有561件，中市府清查332件清除註記，另有229件清查後發現當初無註記，也就是全台中市已經有561件清查完畢；今年至今則陸續接獲中央16件新的通報，未來還陸續有通報，市府會在第一時間清查，回復受難者名譽，還給家屬公道。

廖苓惠致詞時說，盼大家記取教訓，一起愛台灣，並希望政黨間不要再相互杯葛，大家要團結共同愛惜台灣，萬一不團結讓中國滲透過來，恐再次重演「二二八事件」，希望大家住在台灣這塊可愛的土地上，要一起愛惜它。

台中市政府今天在大里國光公園舉辦和平追思紀念會，副市長黃國榮（中）與來賓一同在紀念碑前獻花致意。圖／中市府提供
台中市政府今天在大里國光公園舉辦和平追思紀念會，副市長黃國榮（中）與來賓一同在紀念碑前獻花致意。圖／中市府提供
台中市政府今天在大里國光公園舉辦和平追思紀念會，民眾透過白百合傳達愛與和平，追思罹難者。圖／中市府提供
台中市政府今天在大里國光公園舉辦和平追思紀念會，民眾透過白百合傳達愛與和平，追思罹難者。圖／中市府提供

內政部 受難者 台中市

延伸閱讀

影／柯文哲爸媽出席新竹市228追思會 高虹安盼減少社會撕裂

台中A2交通事故激增60% 成立策進小組降低傷亡

林忠和接任中部菁英聯誼會長 他：台灣經濟兩大因素「美中不足」

影／彩虹爺爺黃永阜今告別式 中市府頒褒揚令 義女哽咽：思念沒盡頭

相關新聞

還228受難者公道 中市府：台中刪除332件「匪諜」註記

台中市副市長黃國榮今在大里國光公園228紀念碑前舉辦的和平追思會致詞時說，對於受難者名譽恢復，內政部通報戶政資料被註記叛...

亞大醫院3月1日升格區域醫院收費變貴？ 院方說將這樣調整

亞洲大學附屬醫院3月1日起從地區醫院升格為區域醫院，是否收費變貴？亞大醫院表示，亞大配合政府政策，3月1日起收費依區域醫...

鹿港打鐵厝產園區道路拓寬說明會 警民火爆推擠流會

由彰化縣政府開發鹿港打鐵厝產業園區遭鄰近的富麗大鎮社區住戶反對，縣府今天下午在富麗大鎮社區活動中心舉辦園區聯絡道路拓寬工...

228事件77周年 盧秀燕追思：記取教訓，用愛包容向前行

今日是228和平紀念日，台中市府在東區東峰公園228紀念碑前舉辦和平紀念追思會。台中市長盧秀燕表示，歷史傷痛不可遺忘，並...

合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3停車場將啟用收費 費率曝光引發熱議

繼南投仁愛清境停車場啟用收費，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊3處停車場也將收費，民眾關心啟用時間，並認為單日最高收費300元...

彰化二二八關懷協會理事長要求釐清二七部隊真相 為高齡受難者不平

彰化縣今天舉行二二八和平紀念日活動，彰化縣長王惠美說，這幾年台灣動盪不安，很多政治亂象，分裂社會，大家更應該記取228歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。