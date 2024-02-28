還228受難者公道 中市府：台中刪除332件「匪諜」註記

台中市副市長黃國榮今在大里國光公園228紀念碑前舉辦的和平追思會致詞時說，對於受難者名譽恢復，內政部通報戶政資料被註記叛亂、匪諜，台中市已完成561件清查，其中332件刪除註記，其他查無註記，未來陸續清查，回復受難者名譽，還給家屬公道。

這場和平追思會主題為「綻放和平愛無限」，黃國榮偕同大台中二二八協會理事長廖苓惠，民政局長吳世瑋、立委何欣純、市議員林德宇、張芬郁等民代，與228事件受難家屬一起在和平紀念碑前默哀、獻花。

黃國榮說，今天代表台中市政府、市長盧秀燕向受難者致上敬意和謝意，因為他們的犧牲，讓我們現在享受自由、民主與和平，也代表市政府對受難者家屬致歉，因過去政府做錯事情，讓家庭受到很大和長遠的影響，並謝謝大家用愛和包容，讓社會越來越安定。

黃國榮指出，對於受難者名譽恢復，過去在戶口名簿等戶籍資料被註記叛亂、匪諜等不名譽文字，內政部從2007年起清查被註記名單，並通報地方政府進一步清查，刪除註記，落實轉型正義，台中市至今接獲中央提供的名單共有561件，中市府清查332件清除註記，另有229件清查後發現當初無註記，也就是全台中市已經有561件清查完畢；今年至今則陸續接獲中央16件新的通報，未來還陸續有通報，市府會在第一時間清查，回復受難者名譽，還給家屬公道。