聽新聞
test
0:00 / 0:00
還228受難者公道 中市府：台中刪除332件「匪諜」註記
台中市副市長黃國榮今在大里國光公園228紀念碑前舉辦的和平追思會致詞時說，對於受難者名譽恢復，內政部通報戶政資料被註記叛亂、匪諜，台中市已完成561件清查，其中332件刪除註記，其他查無註記，未來陸續清查，回復受難者名譽，還給家屬公道。
這場和平追思會主題為「綻放和平愛無限」，黃國榮偕同大台中二二八協會理事長廖苓惠，民政局長吳世瑋、立委何欣純、市議員林德宇、張芬郁等民代，與228事件受難家屬一起在和平紀念碑前默哀、獻花。
黃國榮說，今天代表台中市政府、市長盧秀燕向受難者致上敬意和謝意，因為他們的犧牲，讓我們現在享受自由、民主與和平，也代表市政府對受難者家屬致歉，因過去政府做錯事情，讓家庭受到很大和長遠的影響，並謝謝大家用愛和包容，讓社會越來越安定。
黃國榮指出，對於受難者名譽恢復，過去在戶口名簿等戶籍資料被註記叛亂、匪諜等不名譽文字，內政部從2007年起清查被註記名單，並通報地方政府進一步清查，刪除註記，落實轉型正義，台中市至今接獲中央提供的名單共有561件，中市府清查332件清除註記，另有229件清查後發現當初無註記，也就是全台中市已經有561件清查完畢；今年至今則陸續接獲中央16件新的通報，未來還陸續有通報，市府會在第一時間清查，回復受難者名譽，還給家屬公道。
廖苓惠致詞時說，盼大家記取教訓，一起愛台灣，並希望政黨間不要再相互杯葛，大家要團結共同愛惜台灣，萬一不團結讓中國滲透過來，恐再次重演「二二八事件」，希望大家住在台灣這塊可愛的土地上，要一起愛惜它。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言