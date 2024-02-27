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徐柄垣藝師紀念展今開幕 雲州大儒俠史艷文本尊現身

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今主持「巧成真-徐柄垣紀念展」開幕儀式，相傳徐柄垣以愛子徐世昌（右）幼年可愛面孔為藍本雕刻雲州大儒俠史艷文。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今主持「巧成真-徐柄垣紀念展」開幕儀式，相傳徐柄垣以愛子徐世昌（右）幼年可愛面孔為藍本雕刻雲州大儒俠史艷文。記者簡慧珍／攝影

從雲州大儒俠史艷文、萬惡罪魁藏鏡人到葉小釵，雕刻這些膾炙人口布袋戲偶頭的藝師徐柄垣，締造難以突破的輝煌紀錄，為人念念不忘，縣政府文化局即日起舉辦徐柄垣紀念展，集合全台10名收藏家展出80件徐柄垣一甲子精彩創作。

「巧成真-徐柄垣紀念展」今在縣立美術館一樓開幕，家屬徐世昌、徐世河，和收藏家兼策展人吳印森、收藏家吳萬響等10多人與會，縣長王惠美主持開幕式並客串操偶，以史艷文身分歡迎大家來看展。王惠美又說，徐柄垣藝師師承父親徐析森，父子一脈相傳，都是台灣極具代表性的偶頭雕刻師，因此布袋戲五洲園創始人黃海岱找徐析森製作戲偶，黃海岱次子黃俊雄找徐柄垣製作戲偶。

徐柄垣1935年出生，2022年辭世，享壽88歲，創立「巧成真木偶之家」，歷經傳統、金光、電視、電影等時期布袋戲，徐柄垣自我要求很高，流傳作品數量不多，名噪一時布袋戲偶史艷文、藏鏡人乃至霹靂布袋戲系列的葉小釵、亂世狂刀等都是出自他的巧手，縣政府2018年登錄徐柄垣為「傳統工藝—偶頭製作」保存者。

策展人吳印森表示，國小一年級開始看布袋戲，最喜歡的「亂世狂刀」就是徐柄垣的作品，所以感謝「徐大師」啟發他走向藝術之路，進而促成他策畫展覽，感謝縣府團隊協助及收藏家不吝免費出借收藏品，讓大家在3月17日之前可近距離欣賞布袋戲偶，同時緬懷徐柄垣對台灣布袋戲文化的貢獻。

「巧成真-徐柄垣紀念展」今在彰化縣立美術館開幕。記者簡慧珍／攝影
「巧成真-徐柄垣紀念展」今在彰化縣立美術館開幕。記者簡慧珍／攝影

布袋戲 王惠美

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