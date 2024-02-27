盧秀燕宣布台中重啟新冠疫苗快打站 暖心原因曝光

台中市長盧秀燕今主持市政會議時宣布，將重啟疫苗快打站，預計3月7、8日兩天，要在29個行政區、開設46個快打站，為65歲以上市民，接種莫德納新冠XBB疫苗；盧秀燕說，身邊有部分親友、長輩因確診新冠重症，更導致死亡，加上近期氣候多變，希望市民接種疫苗，減少重症發生。

盧秀燕說，市府會透過民政系統，發出約39萬份的接種通知單，請接獲通知單的長者，攜帶健保卡，據3月7或8日分配時間、地點注射，市府皆會安排妥當。盧市長也特別叮嚀，除接種通知單，也別忘了攜帶健保卡，登錄注射情形。

盧秀燕也表示，她與衛生局長曾梓展都已接種完成，強調疫苗基本上很安全，注射完雖不能百分百保證不會再確診，但它會減少重症機率。

盧秀燕提到，身邊有一些親友、長輩因確診新冠，導致重症甚至死亡。她希望市民朋友們接種後，萬一確診，能降低重症發生，即使確診也不必擔心。盧也說，她尚未滿65歲，但工作須跟大量人群接觸，因此需做好防護工作。

盧秀燕指出，文心森林公園接種站也已啟動，即日起至4月28日，每週六下午1時到5時、每週日上午8時到12時，都有專業醫療團隊，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。

盧秀燕補充，另為提供市民朋友方便，燈會期間也有設置新冠XBB疫苗接種站，提供新冠莫德納XBB疫苗接種服務，請民眾把握最後兩天，趕緊施打；至於65歲以下有意願施打疫苗的民眾，可以查詢衛生局官網。