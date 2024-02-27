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LaLaport旁停車場 重招標闢建

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市東區「泉源糖廠停車場」去年3月動工，議員發現迄今仍雜草叢生。記者陳秋雲／攝影
台中市東區「泉源糖廠停車場」去年3月動工，議員發現迄今仍雜草叢生。記者陳秋雲／攝影

台中Lalaport商場去年開幕後，周邊交通壅塞、停車位難求，市府去年3月動工興建泉源糖廠停車場，不過議員發現，原訂去年底完工，目前仍雜草叢生。交通局表示，去年動工整地發現有營建廢棄物，原得標廠商解約，將重評估預算，發包清除廢棄物與開闢停車場。

泉源糖廠停車場預定地屬於國有財產署所有，2011年建物拆除後就閒置，前立委黃國書、民進黨議員陳雅惠爭取開闢停車場，由市府與國產署合作，規畫75格汽車停車位。

不過，陳雅惠說，沒想到近日發現現場雜草叢生，根本就沒有施工跡象。

交通局說，去年3月廠商整地開挖時，現場有不少營建廢棄物等，評估光整地、清運就得花上千萬元，最後解約；經協調國產署不願負擔廢棄物清運費用，工程進度才延後。

國產署表示，與中市府合作開發暫時性停車場，沒編列整地經費，也建議交通局現地整理使用。

交通局表示，因當地停車需求，將評估清運與開闢工程費，再重新發包。

停車場 國產署 廢棄物

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