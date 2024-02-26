武陵農場小編直播感嘆花田被踩出路 婦人就在鏡頭前踩進花田

直播意外拍到遊客素質，武陵農場臉書小編今天早上直播櫻花花況，正拍到油菜花田，小編才說有些遊客素質差，硬將花田踩出一條路要拍照時，一名婦人就在直播鏡頭前踩進花田，小編勸阻時，對方說「一下就好」，讓看直播的網友炸鍋，罵太過分。

武陵農場小編直播介紹露營區櫻花花況，說明目前已過巔峰花期，逐漸凋落，鏡頭一轉，小編說，但是油菜花田正盛開，小編拍到花田內有些花被踩扁，心疼說「油菜花田被人硬生生踩出一條路，即便要走進田中，應該也要挑設置澆灌器材的空地走，為什麼偏偏要走中間這條呢」。

當小編說完少數遊客素質差時，一名婦人就在直播鏡頭前走進花田，踩著非田埂路的方向走，小編勸阻無效，女子還說「一下就好」，隨即就在花海中拍照。

小編無奈說，「你看，都已經現場宣導了，還是要踩進去，我都在現場講了，還是不聽我的話，還有這樣子的遊客。」網友氣炸，有人留言「武陵有很多猴子可以看」、有網友建議小編，下次要說，「妳上全國直播了」才有用。