新住民傳承刺繡手藝創業 分享故事盼傳遞勇氣信心

來自中國的新住民崔俊歌，傳承母親的刺繡手藝創業成立工作室，獲移民署築夢計畫，她希望分享自己的故事，給予新移民們更多勇氣與信心，未來能有更多文化特色產業遍地開花。

移民署中區事務大隊台中市第一服務站今天表示，崔俊歌來自中國河南，傳承母親的刺繡手藝，將編織技術結合布縫，運用在編織鞋、零錢包及耳環等各樣飾品，並成立自己的手工藝品店，她日前參加移民署第10屆築夢計畫成功獲選。

台中市第一服務站今天舉辦新住民講座活動，邀請崔俊歌分享創業故事，她會中介紹中國春節特有的花卉文化，並帶領學員利用彩色毛根，製作一朵朵美麗的手作編織百合花。

崔俊歌會中表示，她剛來台灣時定居在台中，受到北屯區婦女及新住民培力中心社工的鼓勵，透過中心培力課程，發掘自己編織的長處，學習運用相關技能而創業。

她說，獲得築夢計畫補助後，便著手安排前往各個新住民中心及據點，分享她的人生故事，希望能給予新移民們更多勇氣與信心，期待未來有更多具有文化特色的產業遍地開花。

移民署台中市第一服務站主任王驥表示，移民署鼓勵新住民在台勇敢築夢，目前112學年度「新住民及其子女培力與獎助學金」計畫，已於本月22日展開，符合資格者可上「新住民培力發展資訊網」查詢及申請。