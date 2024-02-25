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彰化伸港三姊弟被撞飛 地方要求美港公路盡速高架化
彰化縣伸港鄉國小陳姓3姊弟本月22日走行美港公路與建國路口穿線時，遭蕭姓老駕駛的休旅車撞飛，造成姊妹2人命危，地方指出，美港公路目前是平面道路，沿途路口多，且重車密集，容易發生車禍，呼籲高架化改善。縣府工務處長林漢斌指出，採高架化預估要150億元，目前正由公路局辦理可行性評估中。
縣議員賴清美表示，61乙線美港公路沿途有11個村里，更由於目前是平面道路，交叉的路口多，共設有25個紅綠燈，且因鄰近全興工業區及線西工業區，重車多，常發生傷亡車禍，去年大年初二在美港公路也發生一件自撞車禍，造成一家1死3傷車禍，此次又在建國路口發生陳姓3姊弟走在行穿線被撞飛事件，有待路權單位重視。
賴清美說，美港公路銜接國3和美交流道與台61線西濱公路，將來和美大橋完工後，勢必會更加重美港公路的負荷，因此有必要加速推動美港公路高架化，與平面道路分流。
縣府工務處長林漢斌說，美港公路全長6.5公里， 原是台74線中彰快速道路規劃路線，後來中彰快速道路與國道3號共構後，美港公路改走平面，目前寬度在都市計畫區內為40公尺，非都市計畫區內35公尺，全線均按平面雙向各2車道設置，中間已預留高架橋用地。
林漢斌說，為加強彰濱工業區聯外交通便利性，促進彰北地區產業發展，紓解國道1號、3號車流，加上周邊新建工廠越來越多，美港公路車流量勢必更大，高架化工程勢在必行，但因必須設置多處匝道，預估經費約150億元，經縣府多次爭取下，由交通部公路局進行可行性評估中。
公路局彰化工務段段長陳禎康說，美港公路高架化是可以減少車禍發生，但所需經費高，正由公路局辦理可行性評估，工務段目前將針對沿途路口的號誌及標線等設施，進行通盤檢討。
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