影／紫南宮「呷丁酒」人氣旺 但少了1味引關注

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聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」，近年發放料理包，民眾可自行加熱或微波食用，也能放米酒、食材等加以烹煮。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」，近年發放料理包，民眾可自行加熱或微波食用，也能放米酒、食材等加以烹煮。記者賴香珊／攝影

今天是正月十六，南投竹山紫南宮「呷丁酒」登場，今年比照去年發放丁酒料理包，上午9時發放前就吸引約2萬人排隊，廟方估計共發出逾6萬包可供12萬人份吃平安；由於今年仍未恢復現場煮食丁酒，少了點熱鬧味道，民眾關心是否復辦現煮，廟方表示，上萬人當場開吃仍要考量疫情，衛福部點頭就會評估復辦。

紫南宮指出，早年當地居民家中添丁，隔年元宵當天得拿閹雞和米酒拜謝土地公，並派家中1婦女協助廟方煮麻油雞酒，煮好後通知鄰里各家男丁共食分享喜悅，由於生兒子，且男丁才能吃，而稱為「呷丁酒」；隨時代演變至今，成國內一大盛事，享「北天燈、南烽炮、中丁酒」齊名美譽，更是不分男女老少都能吃平安。

然而，「正月十六呷丁酒」過去是由廟方備妥雞肉上萬台斤、米酒2000台斤，並找來有合格證照的廚師現場煮成雞酒，供信眾當場領取吃平安，每年都能吸引10萬人排隊；後因全球爆發新冠肺炎，2021年考量疫情宣布取消現場煮食，改為發放丁酒冷凍料理包，直至去年、今年都比照辦理，讓民眾排隊領取帶回家分享。

今天的「呷丁酒」因適逢周日，民眾到場排隊踴躍，廟方準時在上午9時敲鑼登場，縣長許淑華也現身協助發放料理包；廟方表示，發放前就排了約2萬人，而今天準備雞酒6萬包、素食1萬包可供逾12萬人份吃平安，中午左右就全部發完，民眾拿到料理包自行加熱或微波就能食用，也能放米酒、食材等加以烹煮。

由於，近年紫南宮「呷丁酒」都是發放冷凍料理包，雖然方便衛生，但也有民眾覺得少了傳統熱鬧喜氣的味道，因此關心明年是否有可能恢復現場煮食雞酒；對此，紫南宮主委莊秋安說，幾萬人當場開吃仍要考量肺炎、流感等疫情，還是有傳播染疫風險，因此必須配合政府，倘若爭取後，衛福部點頭就會評估恢復辦理。

南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（右1）和縣長許淑華（右2）發放丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（右1）和縣長許淑華（右2）發放丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，今年比照去年發放丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，今年比照去年發放丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（右3）和縣長許淑華（右4）體驗丁酒等料理。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（右3）和縣長許淑華（右4）體驗丁酒等料理。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，一早就吸引上萬人到場排隊領取丁酒料理包。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（右）現場加熱丁酒料理包，大快朵頤。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（右）現場加熱丁酒料理包，大快朵頤。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（中）現場加熱丁酒料理包，大快朵頤。記者賴香珊／攝影
南投竹山紫南宮「正月十六呷丁酒」今登場，該廟主委莊秋安（中）現場加熱丁酒料理包，大快朵頤。記者賴香珊／攝影

料理包 疫情 紫南宮

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