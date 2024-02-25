彰化花壇文德宮 元宵遶境迎燈排

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年，登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，自清朝傳承至今已有196年，昨天元宵節舉行點燈祈福，一連3天展開遶境。這項全國獨一無二、歷史悠久的迎燈排民俗活動，成為旅行社包套行銷的私房遊程，今年推出1日遊、2日遊的行程，吸引遊客。

花壇鄉文德宮昨晚祭拜福德正神，點亮龍年象徵祥龍瑞氣、龍華富貴的燈排，隨後舉燈排向福德正神三敬禮，展開燈排遶境民俗文化活動。

彰化縣長王惠美說，元宵節有「北天燈、南蜂炮」，中部最熱鬧的就是文德宮迎燈排，有歷史意義，傳達孝道價值，人家說拜土地公身體很健康，拜福德老爺大家會很「好額（有錢）」，遶境地方也會帶來祝福。

彰化縣文化局說，花壇鄉文德宮正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；迎燈排遶境連續3天，每晚居民扛著燈排集合在文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭遶境白沙坑長沙、白沙、文德3村大街小巷，直到凌晨才休息。

今年迎燈排小旅行結合旅行社套裝，加上彰化月影燈季、花壇鄉產業特色，推出1日遊599元起、2日遊2888元的行程，遊客參加後都說不虛此行。