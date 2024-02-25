聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化花壇文德宮 元宵遶境迎燈排

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化花壇白沙坑文德宮迎燈排遶境，傳承196年，昨晚元宵節點燈祈福。記者林敬家／攝影
彰化花壇白沙坑文德宮迎燈排遶境，傳承196年，昨晚元宵節點燈祈福。記者林敬家／攝影

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年，登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，自清朝傳承至今已有196年，昨天元宵節舉行點燈祈福，一連3天展開遶境。這項全國獨一無二、歷史悠久的迎燈排民俗活動，成為旅行社包套行銷的私房遊程，今年推出1日遊、2日遊的行程，吸引遊客。

花壇鄉文德宮昨晚祭拜福德正神，點亮龍年象徵祥龍瑞氣、龍華富貴的燈排，隨後舉燈排向福德正神三敬禮，展開燈排遶境民俗文化活動。

彰化縣長王惠美說，元宵節有「北天燈、南蜂炮」，中部最熱鬧的就是文德宮迎燈排，有歷史意義，傳達孝道價值，人家說拜土地公身體很健康，拜福德老爺大家會很「好額（有錢）」，遶境地方也會帶來祝福。

彰化縣文化局說，花壇鄉文德宮正殿供奉開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，為全國唯一官封的土地公，香火鼎盛；迎燈排遶境連續3天，每晚居民扛著燈排集合在文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭遶境白沙坑長沙、白沙、文德3村大街小巷，直到凌晨才休息。

今年迎燈排小旅行結合旅行社套裝，加上彰化月影燈季、花壇鄉產業特色，推出1日遊599元起、2日遊2888元的行程，遊客參加後都說不虛此行。

元宵節 遶境

延伸閱讀

影／確定了！大甲鎮瀾宮9天8夜遶境 4月5日深夜起駕

澎湖元宵乞龜登場 大龜小龜齊回宮廟

天下真有白吃的午餐 新竹寶山打中午吸千人「吃免錢」

嘉義新港奉天宮元宵媽祖遶境 年輕人街舞轎前跳起來

相關新聞

台中霧峰光復新村將納參山處 下月拍板

台中市霧峰區光復新村是早期省府宿舍群，台中市文化局2012年登錄為文化景觀，2014年勞工局輔導成立青創基地；光復新村活...

全面加裝扶手 中市改造84處老舊公廁

台中市推動陽光公廁，但部分公廁老舊、潮濕髒亂與陰暗。台中市環保局推動翻轉老舊公廁，針對圖書館、風景區、公園與景點84處老...

連2年虧損 台中7文資場館門可羅雀

台中市委外經營的文化資產場館共7處，位於市區的台灣府儒考棚參觀人次逐年減少，部分場館委外營運連2年虧損。議員批評，文資場...

彰化花壇文德宮 元宵遶境迎燈排

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年，登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，自清朝傳承至今已有196年，昨天元宵節舉行點燈祈...

南投中寮石龍宮「泡麵土地公」 戒藥生力軍

南投縣中寮鄉石龍宮以「泡麵土地公」聞名，春節期間信眾吃掉6萬碗泡麵，捐贈超過4千箱。石龍宮與南投縣衛生局合作，推動「即食...

廣角鏡／竹編舞台 「孟竹築夢」

南投鹿谷是全台最大冬筍產地，縣府打造低碳旅遊，昨在鹿谷鄉石馬公園推出「竹夢森活節」，請來與國際品牌愛馬仕合作的藝術家范承...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。