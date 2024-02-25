台中霧峰光復新村將納參山處 下月拍板

台中市霧峰區光復新村是早期省府宿舍群，台中市文化局2012年登錄為文化景觀，2014年勞工局輔導成立青創基地；光復新村活化10年，地方里長、文史工作者認為，點狀活化、缺乏整體規畫，水溝堆滿落葉、廁所不足，盼能整體發展。交通部參山風景區管理處表示，光復新村與周邊區域有望納入管轄，最快下月拍板，未來將整體規畫。

光復新村位於台中霧峰，效法英國花園城市規畫，有自來水廠、汙水下水道、處理廠等，比南投中興新村還早興建；凍省後國產署原打算標售，經地方文史工作者爭取，台中市文化局指定為文化景觀，勞工局、原民會、消防局等單位進駐活化。

霧峰區坑口里長王中興說，光復新村是特別園區，觀光潛力大，但水溝堆滿樹葉，沒有像樣的廁所，遊客上廁所得四處問，現在管理單位多，建議比照昔日省議會園區，由立院中南部服務中心接管，才能維護品質。

昔日爭取保存的文史工作者吳東明說，光復新村在921地震後仍有292戶，仍保有花園城市都市計畫的內涵，中市府活化只用了三分之一，還有大半房舍閒置，多單位進駐各自為政，缺乏整體發展。

記者實地採訪，當地標示有4處廁所，但實際上「原流新創聚落」的廁所關門，創業青年服務中心內只有1間，另兩處在市場與店家內，數量有限，沒有專屬公廁。當地咖啡店老闆坦言，遊客並不穩定，還問「有什麼可看的？」

參山處表示，霧峰景點多，中央預計將光復新村與周邊共300多公頃，將納入參山處管轄，預計下月拍板；未來可整體規畫，公共設施、觀光品質可改善，還能行銷帶動。

勞工局表示，光復新村青創基地範圍內，由創業青年負責進駐空間，公共區域委外維護，目前公廁以房舍內為主，提供指引，連假會有流動廁所。中市原民會表示，原流聚落廁所開放使用，但周二休園日、非營業時間則未開放。