南彰化元宵節有吃有玩有摸彩 溪湖3千人米粉吃到飽

今天元宵節，南彰化有多個鄉鎮市熱鬧慶元宵，除了限量贈送龍年小提燈，有的鄉鎮踩街，有的供應晚餐，還有摸彩、活動現場打卡免費兌換紀念品等活動，希望在給民眾快樂小過年。

南彰化都心員林市公所，今晚7點在龍燈公園舉辦元宵晚會，邀請專業舞團、樂團表演，壓軸節目是榮獲第卅四屆金曲最佳樂團的「脆樂團」演出。市公所準備龍年小提燈免費送，現場歡樂照片上傳FB、IG可兌換「柴語錄聯名零錢包」；重頭戲是燈光投射12年前台灣燈會主燈「龍祥霞蔚」重新亮起。

溪湖鎮公所去年沒辦元宵燈會，今天結合福安宮等鎮內大型宮，下午4點起在福安宮後方停車場與奉天宮廟埕前舉辦元宵節系列晚會，限量送小提燈和摸彩券，小提燈造型平常，活動重點在於各宮廟出動藝陣，社區和機關團體人員千人踩街，用整合民力資源開創溪湖風華，踩街完畢還供應3000人分量炒米粉、貢丸湯。

田中鎮公所下午5點30分在田中火車站前廣場限量發放幸福龍&平安龍小提燈，下午6點「2024龍稻田中幸福攏來『田』蜜在心『中』踩街暨祈福晚會系列活動」，踩街隊伍從火車站廣場出發，走到龍江館操場（景崧文化教育園區），在祈福燈寫下新年祝福後施放。

北斗鎮公所晚上6點在西德里壽安宮旁廣場舉辦「龍光煥發璀璨寶斗」元宵燈會，準備北斗肉圓、香菜餅、高麗菜飯、滷蛋等10種北斗特色小吃合計2700分免費品嘗，同時準備藍、綠兩款龍年小提燈，限量1千個在元宵晚會免費贈送，元宵晚會還有猜燈謎和歌舞表演、摸彩。