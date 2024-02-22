南投燈會無人機秀因檢舉受影響 24、25日能否演出最快明揭曉
南投燈會截至今天吸引450萬人次，成為全台熱門燈會之一，最吸引人的「無人機群飛秀」卻遭檢舉，使用無人機與核准內容不符，立委游顥邀集民航局、南投縣政府、數位發展部協調，由廠商重新補件申請，24、25日無人機群飛秀能否如期演出，最快明天揭曉。
南投燈會「無人機群飛秀」今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評。不料，使用的無人機遭檢舉，與核准內容不符，17、18日兩晚表演臨時取消，讓期待欣賞無人機表演民眾相當失望。
立委游顥說，南投燈會每年至少吸引500萬人次以上觀光人潮，也是中部地區春節期間指標性活動，「無人機群飛展演」更是燈會重頭戲，無人機展演因遭檢舉影響了燈會表演，他立即在立法院召開協調會議，邀請南投縣觀光處長陳志賢和數位發展部、民航局說明與溝通，希望在合乎法規前提下，讓無人機秀能盡快回歸演出。
民航局表示，17日到燈會實地檢查，發現無人機外觀、型式與展演單位4日申請時不同，提醒業者，若展演可能違反民航法規定，因為17、18日展演已經取消，並無違反規定。
陳志賢說，承辦今年無人機展演的廠商和去年燈會為同一家，去年群飛展演使用200架無人機，今年擴大規模，使用500架無人機，因為數量增加，部分無人機和申請機型不同。經過確認，這些無人機並無資安疑慮，主要為無人機外觀長、寬、高及電池與登錄資料不同，廠商已經重補送件，請民航局協助審認，結果最快明天才會知道。
目前受到影響的是24、25日最後兩場表演，是否能如期演出，縣府會對外公告。除了無人機群飛外，南投燈會還有水舞、高空煙火等大型精彩表演，民眾可把握最後機會參觀。針對無人機展演臨時喊停，縣府會召開檢討會，針對廠商申請是否有缺失以及未能履約部分，進一步檢討並釐清責任。
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