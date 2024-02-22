快訊

曬國小兄妹檔「魔鬼行程」僅睡6小時惹議 補習班今喊告：守護孩子未來

濕冷過元宵！明起低溫13度冷到周日 冷氣團接力「最冷時間點」曝光

亞洲盃資格賽／劉錚4三分彈 中華隊上半場僅1分落後強敵紐西蘭

南投燈會無人機秀因檢舉受影響 24、25日能否演出最快明揭曉

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投燈會無人機群飛表演相當吸睛，最後兩場能否如期演出明天揭曉。圖／南投縣政府提供
南投燈會無人機群飛表演相當吸睛，最後兩場能否如期演出明天揭曉。圖／南投縣政府提供

南投燈會截至今天吸引450萬人次，成為全台熱門燈會之一，最吸引人的「無人機群飛秀」卻遭檢舉，使用無人機與核准內容不符，立委游顥邀集民航局、南投縣政府、數位發展部協調，由廠商重新補件申請，24、25日無人機群飛秀能否如期演出，最快明天揭曉。

南投燈會「無人機群飛秀」今年與知名IP「馬來貘」合作，大受好評。不料，使用的無人機遭檢舉，與核准內容不符，17、18日兩晚表演臨時取消，讓期待欣賞無人機表演民眾相當失望。

立委游顥說，南投燈會每年至少吸引500萬人次以上觀光人潮，也是中部地區春節期間指標性活動，「無人機群飛展演」更是燈會重頭戲，無人機展演因遭檢舉影響了燈會表演，他立即在立法院召開協調會議，邀請南投縣觀光處長陳志賢和數位發展部、民航局說明與溝通，希望在合乎法規前提下，讓無人機秀能盡快回歸演出。

民航局表示，17日到燈會實地檢查，發現無人機外觀、型式與展演單位4日申請時不同，提醒業者，若展演可能違反民航法規定，因為17、18日展演已經取消，並無違反規定。

陳志賢說，承辦今年無人機展演的廠商和去年燈會為同一家，去年群飛展演使用200架無人機，今年擴大規模，使用500架無人機，因為數量增加，部分無人機和申請機型不同。經過確認，這些無人機並無資安疑慮，主要為無人機外觀長、寬、高及電池與登錄資料不同，廠商已經重補送件，請民航局協助審認，結果最快明天才會知道。

目前受到影響的是24、25日最後兩場表演，是否能如期演出，縣府會對外公告。除了無人機群飛外，南投燈會還有水舞、高空煙火等大型精彩表演，民眾可把握最後機會參觀。針對無人機展演臨時喊停，縣府會召開檢討會，針對廠商申請是否有缺失以及未能履約部分，進一步檢討並釐清責任。

南投燈會無人機群飛表演相當吸睛，卻因使用無人機與申請型號不同，臨時喊停。圖／南投縣政府提供
南投燈會無人機群飛表演相當吸睛，卻因使用無人機與申請型號不同，臨時喊停。圖／南投縣政府提供
南投燈會無人機群飛表演相當吸睛，最後兩場能否如期演出明天揭曉。圖／南投縣政府提供
南投燈會無人機群飛表演相當吸睛，最後兩場能否如期演出明天揭曉。圖／南投縣政府提供

南投 民航局 燈會

延伸閱讀

南投名間農路邊坡、路面舊損 縣府860萬經費改善

破天荒！國民黨中常委候選人名單出爐 首度少於應選名額

南投選舉補助款 新科立委游顥獲210萬最多、議員缺不補

南投縣立委開票結果／游顥收復濁水線宣布當選 蔡培慧立委僅當10個月

相關新聞

蔣萬安、盧秀燕將共賞花燈 台北、台中花燈雙「龍」搶珠

台北市長蔣萬安今晚將參訪「中台灣元宵燈會」，與台中市長盧秀燕共遊賞花燈，相互交流燈會舉辦經驗。今年是龍年，北市「眾神保庇...

台中臨時會列食安報告 無黨籍議員盼不要再對立

台中市議會今召開程序委員會，決議臨時會將提出五項報告，民進黨議員陳淑華認為台糖梅花豬肉只有一盒被驗岀含西布特羅，市府應說...

彰化7旬嬤藏藥、藏老伴手機 醫生、個管師聯手卸她心防

彰化縣70歲阿嬤「阿櫻」近來出現怪異舉動，會把自己三高慢性病藥藏起來以防被偷，還疑心丈夫外遇而藏丈夫手機，家人懷疑其失智...

【重磅快評】加碼打盧秀燕 林佳龍忘了自己做過的事？

台中市中央公園社宅日前動土，市長盧秀燕致詞表示，台中市動工社宅邁入6千戶，中央預計在台中興建8千戶，但1戶都沒開工。綠營...

彰化縣擴大實施路邊停車收費有阻力 店家反對是主因

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府...

睽違兩年！溪頭露營地228將重新開放 初期只有50帳位

民眾敲碗已久的溪頭露營區，去年順利委外經營，由「蟬說集團」得標承租後，業者為符合目前露營區的需求，針對場區內包括露營、炊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。