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通勤學生有福了！台中烏日前竹里首座iBike站點啟用

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，吸引民代、鄉親開心試乘。圖／立委顏寬恒提供
台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，吸引民代、鄉親開心試乘。圖／立委顏寬恒提供

台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，前竹里光明路157巷一帶300多戶住戶，要到烏日市區沒有公車可搭，經地方爭取，並由立委顏寬恒協助向國有財產署協調用地，今在前竹里環保公園設立iBike站點，提供15輛共享單車讓地方居民租用通勤，吸引民代、鄉親開心試乘，相當熱鬧。

本案是由前竹里長林東潭建議，去年2月由市議員林孟令召集會勘。林孟令說，前竹里光明路157巷一帶是傳統透天社區，約300多戶、上千人，附近學生要通勤至光德國中、明道中學上課，也沒有公車或其他大眾運輸工具可以利用，因此在居民和里長的建議下，爭取設置iBike租賃站。

顏寬恒說，前竹里因前竹區段徵收工程封路，造成前竹居民學生通勤上下學不便，附近民眾也引頸期盼能有一座iBike租賃站，不論通勤或前往烏日市區都十分便利；會勘後發現iBike預計設置的位置用地是國有地，因此協助交通局向國有財產署取得iBike用地，如今iBike租賃站順利啟用，他和鄉親都一樣喜悅。

里長林東潭表示，感謝顏寬恒、林孟令等人大力支持，讓iBike租賃站能夠順利啟用，服務在地居民，透過共享單車，不但方便通勤，也能環保減碳愛地球，一舉數得，未來也會向里民多多宣傳，養成使用的好習慣。

台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，吸引民代、鄉親開心試乘。圖／立委顏寬恒提供
台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，吸引民代、鄉親開心試乘。圖／立委顏寬恒提供
台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，吸引民代、鄉親開心試乘。圖／立委顏寬恒提供
台中市烏日區前竹里首座iBike站點今啟用，吸引民代、鄉親開心試乘。圖／立委顏寬恒提供

iBike 共享單車 台中市 國有地 顏寬恒

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