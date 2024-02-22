彰化縣擴大實施路邊停車收費有阻力 店家反對是主因

彰化縣目前有5市鎮實施路邊停車收費，到去年為止，合計共有3500多個停車格，總收入約8000萬元，對公所是不小收入，縣府目前也與其他公所溝通希望能跟進，改善停車需求。實施路邊停車收費最大阻力，來自店家的反對，讓各公所都得小心翼翼，加強溝通。

彰化縣目前已有彰化、員林、鹿港、北斗及和美等市鎮設置路邊收費停車格，共提供約3500個停車格，其中以彰化市最早實施，現有1100多格路邊收費停車格，員林市則約有919格，其餘路邊停車收費車格相對較少。

面對停車需求越來越大，彰化縣政府希望在八大生活圈都實施路邊停車收費，以提高停車轉換率，曾與溪湖鎮及田中鎮公所研商是否跟進，這雖然可增加公所收入，卻也擔心店家反對，仍在評估中；彰化縣立體育場周邊的健興路現有路邊停車格，因比較單純，縣府教育處研擬採取收費，改善長期被占用停車問題。

店家反對路邊停車收費，主要是認為會影響出入及限制停車使用。以彰化市為例，停車需求最高的民族路、曉陽路等，原本已畫設的收費停車格，因為店家反對，多數都被塗銷改為機車停車格，無法達到預期改善停車的目的。

彰化市公所實施路邊停車收費超過10年，期間只有一次擴大實施路段，至今仍只維持約1100格路邊收費停車格。市公所人員表示，公所曾評估在辭修路及寶山路等路段實施路邊停車收費，也是因店家反對，迄今停留在評估階段。

彰化市長林世賢說，實施路邊停車收費確實會遭部分店家反對，但也因為停車收費可提高停車轉換率，反而對生意有幫助，因此是否擴大路邊停車收費必須要多溝通，並依現況做通盤解決。像彰化市延平公園地下停車場最近啟用，縣府即有必要評估周邊的大埔路等道路路邊停車收費，否則誰願意去停車收費停車場，進而可改善大埔路的停車亂象。