捷順公車停駛資遣欠薪 駕駛求助

繼四方客運欠薪倒閉後，捷順交通公司也傳出經營不善，不僅結束台中公車營運，還拖欠員工薪資和資遣費，員工昨向議員陳情，希望市府扣下給公司的補助款，保障他們應得款項。交通局表示，捷順經營的7條路線，替代性較高的356、359停駛，199、357、920、956、811等5條路線協調其他客運業者調度車輛及人力提供服務。

勞工局說，接獲36名員工申請勞資爭議調解，明天將調解，已對捷順實施勞動檢查，並以延遲給付工資，依違反勞動基準法開罰4萬，若仍未給付，按次處罰。

捷順員工向議員張芬郁、蔡耀頡陳情，陳姓駕駛等人在記者會說，市長盧秀燕送的春聯上祝大家「龍賺大錢」，但他們是「龍賺嘸錢」，這個年過得辛苦，不僅隱瞞家人已沒工作，去做外送員，還包不出給家人紅包，希望市長替他們主持公道。

張芬郁說，捷順所屬路得寶聯盟旗的雲林客運、阿里山客運最近也發生同樣情況，受影響勞工達80人，其中39人是在台中的捷順交通公司。她和陳情駕駛昨試圖聯繫捷順，都聯絡不上。

駕駛們說，捷順去年5、6月發薪就有異，去年12月19日辦資遣，承諾會支付12月和1月薪資，並自本月14日開始，以每月兩萬元分期給付資遣費，但至今均未兌現。初步估計，大概積欠他們600餘萬元。

張芬郁說，自四方公司去年發生欠薪勞資糾紛，即要求交通局核發補助款時，應優先讓駕駛有薪可領，若契約未明定也該重新擬定。蔡耀頡也認為，公司把補貼款領走，駕駛卻領不到薪資，太對不起第一線駕駛。

交通局表示，捷順交通原在台中市經營的公車路線，已由協調由其他客運業者調度車輛及人力穩定服務中，以保障乘客搭乘權益。另交通局均已按時撥付款項，但該公司未依約支付駕駛員薪資，交通局表示，仍有約372餘萬元尚未撥付給該公司，會暫緩撥款，並視該公司後續處理情形，配合勞工局提供駕駛員相關協助。

勞工局表示，接獲39名員工申請勞資爭議調解，其中24人是駕駛，明天將調解。若調解不成，會請勞方申請歇業事實認定，若勞工局認定捷順已歇業，即可申請積欠工資墊償，也會協助媒合適當職缺。