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台中5個月2電巴倒閉、撤出 業者：電動公車根本「錢坑」
台中市公車短短5個月先倒1家四方客運，捷順交通也撤出台中公車市場，熟悉公車營運人士指出，四方、捷順電巴兩家電巴背後都是電動車車商，成立客運公司陸續投入台中客運市場；其他公車業者說，電動車電池成本高，同樣的營運期成本是油車的4倍，即使市府補助也入不敷出，最後走上結束營運之路。
交通部的政策2030年要有1萬輛市區電巴，減碳零排優先，各縣市政府必須配合。業者指出，電動車的電池成本很高，視製造商不同，平均500萬元，甚至更高。第一年衰退率達5%到8%，跑個3、5年，可能衰退30%左右，電動車須保持25%的殘餘電量，用到5年後電池可用量剩45 %，幾乎都要換新車。
另外，電車每輛成本約1000萬元，是油車的一倍，電巴幾乎都要有油車備用，購車及維護成本相當高，市府的補助根本無法彌補虧損。
業者說，四方與捷順兩家公司成立時，高薪搶司機，每個月多出2萬到3萬元，但市府採取里程加上人次補助，兩家業者跑偏遠路線里程數才會多，符合電動車營運需求，但長期營運下來，即使有補助款也入不敷出，只好結束營業。
業者抱怨，如果要爭取中央補助，購車對象需符合完全自製率，目前全台只有兩家，選擇性低，且車價高；另外要找停車場，必須考慮郊區租金便宜，但來回空駛率高，都是營運成本；另外充電設備也不是每一家都可使用，充電不方便，造成公車時常在路上停擺。
業者表示，並不是唱衰減碳政策，但電動車營運存在實際的困難，到底要提供穩定的服務，還是減排？有關業者生存，希望政府重新盤點政策。
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