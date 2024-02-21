快訊

華航重大工安意外！飛機維修員移除起落架遭夾「送醫不治」

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷順客運1月15日結束營業 台中7條路線已關2條

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市捷順公車356、359兩線公車都顯示「未發車」，已停駛。圖／取自公車App
台中市捷順公車356、359兩線公車都顯示「未發車」，已停駛。圖／取自公車App

繼四方客運之後，捷順交通公司在台中的公車營運也出問題，公司營運到1月15日。捷順分配經營的7條路線，交通局將替代性較高的356、359停駛，另外199、357、920、956、811等5條路線均由交通局協調其他客運業者調度車輛及人力穩定服務中。

356線，往返宜寧中學到大慶火車站。經台中榮總、統聯轉運站、捷運文心森林站、豐樂公園、中山醫學大學等45站。

359線，從東海別墅沿台灣大道四段、西屯路三段、河南路二段、文心路一段至文心森林公園。

其他五條路線，只有其他客運業者支援，調整人力與班次，「穩定服務中」。

公司營運到1月15日，資方承諾再收到交通局補助款款後，1月底前發放去年12月及今年1月薪資資遣80幾名駕駛，但包括2月起每月支付兩萬元資遣費全跳票。司機駕駛要求交通局凍結補助款，先支付駕駛薪資。

去年12月，議會總質詢期間，多位議員就質疑，熱門路線「199」大減班，發車間距拉長到2個小時，影響學生通勤，甚至有美術班學生得搭計程車回家。

交通局表示，199路公車已安排代駛，目前恢復正常班次。捷順客運台中區已結束營業，據了解總公司稍後發聲明。

台中市捷順公車356、359兩線公車都顯示「未發車」，已停駛。圖／取自公車App
台中市捷順公車356、359兩線公車都顯示「未發車」，已停駛。圖／取自公車App

人力 大眾運輸 客運 薪資 資遣

延伸閱讀

台中捷順客運公車停業 承諾給付駕駛薪資、資遣費卻跳票…勞工局要罰

客運710大溪台北國道線定線出爐 主支線行駛有變3月上路

國中創校15年校門口無號誌上下學塞車 桃園交通局擬設置

影／台灣燈會高鐵燈區未演先轟動 假日免費停放萬國觀光工廠

相關新聞

盧秀燕指中央沒蓋社宅 林佳龍反嗆「無法掩蓋盧賣社宅用地事實」

台中市中央公園社會住宅前天動土，台中市長盧秀燕指「中央在台中社宅一戶都沒開工」。總統府秘書長林佳龍發文反嗆，中央在台中社...

捷順客運1月15日結束營業 台中7條路線已關2條

繼四方客運之後，捷順交通公司在台中的公車營運也出問題，公司營運到1月15日。捷順分配經營的7條路線，交通局將替代性較高的...

弘道打造「西區老拾光日間照顧中心」助79歲嬤圓寫字夢

台中老年人口逐年增加，弘道老人福利基金會今日成立「西區老拾光日間照顧中心」，作為預防照顧及長期照顧的中繼站，提供北區、中...

強化地上儲槽系統自主管理 台中環保局提醒業者準時完成申報

為防止貯存系統、加油站及地下儲槽系統因老舊、地震或人員管理不當等因素，造成儲油槽及管線油品洩漏汙染土壤及地下水品質，台中...

影／24日豐原元宵提燈健走 好孕「團油飯」新人詢問度夯

本周六就是元宵節，台中市葫蘆墩觀光發展協會與豐原慈濟宮規劃元宵提燈籠健走活動，規劃蜈蚣崎登山步道、豐原漆藝館2條路線，民...

台中捷順客運公車停業 承諾給付駕駛薪資、資遣費卻跳票…勞工局要罰

台中市捷順客運公車去年底也傳出欠薪、脫班。該公司去年12月19日雖和駕駛達成協議，要給薪資和資遣費，但據市議員張芬郁說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。