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捷順客運1月15日結束營業 台中7條路線已關2條
繼四方客運之後，捷順交通公司在台中的公車營運也出問題，公司營運到1月15日。捷順分配經營的7條路線，交通局將替代性較高的356、359停駛，另外199、357、920、956、811等5條路線均由交通局協調其他客運業者調度車輛及人力穩定服務中。
356線，往返宜寧中學到大慶火車站。經台中榮總、統聯轉運站、捷運文心森林站、豐樂公園、中山醫學大學等45站。
359線，從東海別墅沿台灣大道四段、西屯路三段、河南路二段、文心路一段至文心森林公園。
其他五條路線，只有其他客運業者支援，調整人力與班次，「穩定服務中」。
公司營運到1月15日，資方承諾再收到交通局補助款款後，1月底前發放去年12月及今年1月薪資，資遣80幾名駕駛，但包括2月起每月支付兩萬元資遣費全跳票。司機駕駛要求交通局凍結補助款，先支付駕駛薪資。
去年12月，議會總質詢期間，多位議員就質疑，熱門路線「199」大減班，發車間距拉長到2個小時，影響學生通勤，甚至有美術班學生得搭計程車回家。
交通局表示，199路公車已安排代駛，目前恢復正常班次。捷順客運台中區已結束營業，據了解總公司稍後發聲明。
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