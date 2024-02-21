中台灣元宵燈會延長至2月28日 假日加開接駁車

2024中台灣元宵燈會延長舉辦至28日，台中市政府今天表示，除28日加開假日免費接駁車，周邊交通路段管制也延長至28日，提醒民眾可多利用平日或避開假日尖峰時段，及搭乘大眾運輸前往。

台中市政府今天發布新聞稿表示，中台灣元宵燈會16日在台中水湳中央公園開幕，除有水上主燈外，各局處也打造特色花燈，原訂展期10天，考量展區幅員廣大，台中市長盧秀燕日前宣布，今年中台灣元宵燈會延長為13天，到28日才結束。

台中市交通局長葉昭甫表示，燈會會場周邊有14條公車路線行經，公車平日約450班次、假日約353班次，行經會場周邊公車有「台中龍賀」LOGO加強識別。週末假日再提供免費接駁車，燈會首週共發出逾400班次，大眾運輸非常便利，讓遊客賞燈不必擔心停車等交通問題。

葉昭甫說明，接下來24日、25日週末假日，及28日加開的免費接駁車，民眾可前往中捷綠線市府站及松竹站，轉搭市府提供的免費接駁車到燈會，周邊的交通路段管制也延長到28日，提醒行經附近路段的人車注意。

另外，燈會活動規劃有8處停車場，停車尖峰約落於晚間7時至8時，經貿6、經貿8及創研26等停車場尖峰使用率皆超過9成，台中燈會的交通旅次仍以台中市市民居多，機車停車需求高，機車停車區除原有的經貿五路出入口外，在南側另增加中科路/啟航一路入口，並加強導引指標。

中市府指出，相關燈會與交通資訊，民眾可上「台中觀光旅遊網」查詢，並提醒可多利用平日或避開假日賞燈尖峰時段，及搭乘大眾運輸工具前往。