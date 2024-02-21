盧秀燕指中央沒蓋社宅 林佳龍反嗆「無法掩蓋盧賣社宅用地事實」

台中市中央公園社會住宅前天動土，台中市長盧秀燕指「中央在台中社宅一戶都沒開工」。總統府秘書長林佳龍發文反嗆，中央在台中社宅，包含完工入住、開工、已決標待開工的戶數共4013戶，補助中市府102億元，已遠超越盧市長上任5年新增興建數量；盧市長慣用抹煞中央攜手地方努力，也無法掩蓋過去將北屯太原段用地變賣給建商，讓規劃興建數不增反減、以及進度延宕的事實。

林佳龍表示，中央公園社會住宅用地也是國產署同意撥用，不知道盧市長是刻意還是不認真，中央這些年在台中積極推動社宅興建，在龍井的台糖公營學苑社宅，已經有200多戶完工且入住。西屯區惠民安居和潭子區頭家安居計畫也在去年開工共有700戶，另有已決標待開工的3110戶，總計達到4013戶，補助台中市102億元經費，中央所興辦戶數已經遠遠超越盧市長上任5年新增興建的數量。

林佳龍提到，他任內4年透過中央與地方攜手「三好一公道」的社會住宅，規劃、動工的13處社宅基地共有6701戶，興建完成6處共1411戶，卸任前進度已是全台最快，包括當時就已完工的豐原區安康一期、大里區光正一期外，還有興建中現多已近完工的太平區育賢一期與二期、梧棲區三民段、北屯區同榮段、北屯區北屯段。

另外協調中央取得軍方用地的東區尚武段、原是國有地的西屯區惠來厝段等，也在用地上獲得中央鼎力協助。

林佳龍說，盧市長上任已經五年，讓大家失望的莫過於當時將他任內所規劃北屯區太原段社宅用地賣給建商，讓市民損失了3500戶的社會住宅。任意賤價變賣市地，盧市府遭質疑圖利建商，現在反而抹黑中央，對市民的居住正義難以交代。

林佳龍強調，重視並善用每一塊可以利用的市有地，和中央攜手讓社宅政策得以延續，才能降低市民居住壓力負擔，讓台中更宜居。

台中市住宅處表示，台中北屯區太原段屬配餘地，105年時已賣出一半土地，盧市長上任後重新檢討需求，當時考量北屯區已有兩處社宅興建中，決定易地興建為西屯國安好宅，一期戶數500戶將在今年完工，後續將規劃興建二、三期，共1280戶，完成後整體供給量更多。

住宅處指出，太原段原址總面積近7.6公頃，民國105年當時出售金額為23億3720萬元，由於這筆土地是配餘地，依規須進行標售，因此地政局108年依土地徵收條例規定，公開辦理剩餘土地標售，售出金額約38億168萬元，標售所得全數撥入台中市實施平均地權基金，用於充實市政建設、弱勢族群補貼或其他社會福利。