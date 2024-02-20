新丁粄節登場 盧秀燕：龜粄與桃粄象徵男女娃「傳求子很靈」

台中東勢新丁粄節是客庄百年民俗活動，「鬪粄文化」全台唯一，2月24、25日在東勢登場。今年有雙層巴士玩台3線，台鐵聯名限量客庄便當，市長盧秀燕邀民眾體驗祈子儀式，求生男生女可分別吃龜粄或桃粄，「據說求子很靈驗」。

客家鄉親看重人丁興旺、家庭和諧，如有家中結婚或生孩子，就會在元宵節製作桃粄或龜粄到廟裡還願。祈子儀式「靈驗」，去年6個家庭求娃成功。

盧秀燕說，新丁粄有兩種，想要生男丁至的就去吃「龜粄」，想生女娃的就吃「桃粄」，她說客家相親很有意思，創作非常具象，參與的民眾可以體驗一下。

盧秀燕提到，東勢地區有很多景點和民宿，包含客家文化園區、巧聖仙師廟、東聖宮等，還有販賣各種手工藝品和鍋碗瓢盆的街市，以及粄條、米食文化等各式的客家美食，值得品味。

客家委員會主委江俊龍表示，現場有傳統鬪粄比賽，也有祈子儀式，24日上午由中信兄弟啦啦隊與20多組特色踩街團隊盛大開幕，園區展館內展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，活動兩天的晚間分送民眾，客委會國樂團與東勢國小國樂團，帶來客家國樂饗宴；25日則邀請人氣男團Ozone、金音獎最佳樂團旺福、柏霖、方寧等演出。

今年活動與台鐵聯名推出新丁粄節限定款「台中客庄鐵路便當」，選用山城5區在地特色食材，以豐原的葫蘆墩米為主食、主菜以爌肉結合石岡的筍乾，佐新社香菇、和平的梨山高麗菜及東勢的橘子乾，再搭配客家小炒及梅乾菜苦瓜等經典客家料理，最後以醃漬梅作點綴，重現客庄兒時記憶。

限定款台鐵便當自2月1日至29日在台鐵台中站、新竹站、彰化站、高鐵新烏日站台鐵便當店上午11時開賣，每份售價120元，每天限量100個，品嚐台中客庄好味道。

江主委也說，活動更首次引進雙層巴士接駁，接駁點規劃在「豐原轉運中心第6月台」及「東勢河濱公園公車亭」上下車，24、25日兩天從豐原沿台三線往返東勢，每日往返各4個班次，讓遊客以全新視角飽覽台三線沿途景觀。

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