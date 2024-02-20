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彰化花壇白沙坑元宵迎燈排全台唯一 旅行社推出求錢母小旅行

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇白沙坑元宵迎燈排今年2月22日到24日一連三天在彰化縣花壇鄉文德宮登場。記者林敬家／攝影
彰化花壇白沙坑元宵迎燈排今年2月22日到24日一連三天在彰化縣花壇鄉文德宮登場。記者林敬家／攝影

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排自2008年登錄公告為彰化縣無形文化資產以來，清朝至今已有196年，今年將在2月22日到24日一連三天在彰化縣花壇鄉文德宮登場，全國獨一無二、歷史悠久的迎燈排民俗活動也成為旅行社包套行銷的私房遊程，推出一日遊、二日遊的行程，相當受歡迎。

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排今天舉行活動宣傳，彰化縣長王惠美說，白沙坑元宵迎燈排是重要的民俗活動，廟裡供奉的福德老爺是全國唯一官封頭戴烏紗帽的土地公，神尊已有300多年歷史，期望福德老爺賜福給廣大信眾，保佑合境健康平安。

花壇「白沙坑迎燈排」將連續3天遶境，居民扛著燈排集合在花壇文德宮前，向福德老爺行禮後，引領陣頭開始繞行白沙坑大街小巷，民眾擺香案相迎，一起祈求平安幸福，到凌晨才休息。

文化局表示，今年迎燈排小旅行雄獅旅行社、嚕啦啦旅行社彰化分公司、可樂旅遊等旅行社，結合月影燈季及花壇鄉產業特色，推出「八卦山月影燈季、文德宮求錢母小旅行」，2月22、23、24日(星期五、六、日)，一日遊599元起、二日遊2888元，報名贈送限量沿線尋味-環保飲料提袋、沿線尋味-竹製環保餐具組。

22日晚上7時30分有「中五洲蕭上彥掌中藝術團」表演、23日晚上文德宮舉辦「歡喜慶元宵晚會」、24日晚上6點20分點燈儀式，並進行熱鬧的迎燈排活動，當日晚上還有花壇鄉公所辦理的「白沙坑迎燈排慶元宵」。

彰化花壇白沙坑元宵迎燈排今年2月22日到24日登場，今天舉行活動宣傳。記者林敬家／攝影
彰化花壇白沙坑元宵迎燈排今年2月22日到24日登場，今天舉行活動宣傳。記者林敬家／攝影

元宵 旅行社 王惠美

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