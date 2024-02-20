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廬山停車場地基淘空 拆一半惹議

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投仁愛廬山立體停車場去年因風災，地基嚴重淘空岌岌可危。圖／民眾提供
南投仁愛廬山立體停車場去年因風災，地基嚴重淘空岌岌可危。圖／民眾提供

南投仁愛廬山立體停車場去年因風災，地基嚴重淘空，岌岌可危；縣府今年元月動工拆除，但僅拆了一半就未再施工，引發地方議論。南投縣風景區管理所表示，考量地質結構安全，僅針對部分建物拆除減壓，後續將就邊坡加固及整治，維持地質穩定。

卡努颱風去年8月重創仁愛鄉，對外交通、通訊、電力等一度中斷，廬山地區受災尤為嚴重，豪大雨導致當地塔羅灣溪暴漲，湍流沖刷河道兩側邊坡，廬山溫泉立體停車場地基淘空，建物疑似傾斜，有崩塌風險。

該立體停車場為3層樓建築，上方就是母安山北坡，山坡岩體過去遭受辛樂克、莫拉克等颱風影響，山體逐年位移，該停車場結構受損；縣府10多年前公告停止營運，嚴禁人車進入，去年卡努風災後，更岌岌可危。

為避免公安問題，縣府去年評估拆除該停車場，今年元月動工，但地方反映，停車場下方有新設鋼筋支撐，拆了一半就未再施工，剩下殘破建築及裸露鋼筋，引發地方議論，質疑拆除工程為何只做半套？

南投縣風景區管理所表示，廬山立體停車場先前已停業，列入危樓，但考量穩定地質，減緩邊坡滑動，一直都未拆除；去年8月卡努颱風重創，地基嚴重淘空，有崩塌危險，另擔心影響地質結構安全，才評估拆除工程。

不過，經過土木和結構技師鑑定，該停車場興建時，建物下方已打入基樁，有穩定邊坡的功效，若貿然全面拆除，上方重量大幅改變，恐加速邊坡滑動；經專家評估後，才針對基礎邊坡受損處，拆除部分建物減壓，後續將加固與整治邊坡。

停車場 南投 卡努颱風

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