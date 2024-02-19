彰化伸港蒜頭缺工嚴重 種一天2千元最年輕工人75歲

彰化縣伸港因為氣候與地形的關係，蒜頭吃起來又香又辣，一到產季許多老饕特地來採購，今年蒜頭生長期剛好遇到寒流，莖葉快速成長，結球期又遇高溫，品質相當不錯，農民估今年大概收約七成，產地價平穩，維持一台斤80元，但因種植成本提高，所以只能算打平。

伸港產區風大，辣度高、油脂夠，但因蒜苗價格高漲，也逐漸影響農民種植意願，產量有限，曾家村蒜農曾慶涼，今年收成比去年好一點，但因整體種植的量越來越少，加上成本較高，和去年收益相差不多。

伸港因有砂質土，排水性佳，早期在地許多農民在二期稻作期間選擇種植蒜頭、洋蔥或落花生等經濟效益高的作物，但因蒜頭種植辛苦，須等5個月以上才能收成，有許多蒜農改種洋蔥，使得伸港出產的蒜頭量逐年減少。

伸港蔥蒜產業面臨老化，農民指出，種植時請工困難，今年男生一天可領2千元、女生約1300元，但因需要長時間彎腰，大多數人不願意做，今年請4名工人幫忙，最年輕75歲，最年長已80歲，也因請工價格不低，為避免血本無歸，收成時乾脆自己採收。