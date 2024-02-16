快訊

獨／年代旅遊恐改名重開？林大鈞黑歷史再被挖 旅行社曾欠伊林娛樂3萬元拖4年

證實簽署MOU！傳將大舉引進10萬印度移工 行政院官員這樣說

遭品保協會踢出會！年代旅遊欠債千萬 若繳不出保證金恐被撤照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化市田中里萬興宮慶元宵 邀李佳薇等人多位藝人表演

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市田中里萬興宮在元宵節當晚將舉辦熱鬧的聯歡晚會活動，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，讓大家歡樂過元宵。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮在元宵節當晚將舉辦熱鬧的聯歡晚會活動，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，讓大家歡樂過元宵。圖／林益州提供

彰化市田中里萬興宮已維持約20年傳統，在元宵節當晚都有熱鬧的聯歡晚會活動，今天比往年更加盛大，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，還有乞龜、抽獎等節目，夜市市集有吃有玩，讓大家歡樂過元宵。

萬興宮管理委員會主委林益州說，萬興宮廟齡300多年，主祀朱、李、池三府王爺，是當地信仰中心，香火鼎盛。約20年來，廟方在每年元宵節都會請藝人前來表演，與鄉親一起慶元宵，也很多旅外遊子回鄉或外地遊客專程前來參與。

廟方在活動現場，準備平安餐，現場還有夜市市集，活動現場發放摸彩券，供大家摸彩助興，獎品有電視、冰箱、洗衣機及iPhone 15等大獎。

林益州說，萬興宮今年的元宵聯歡晚會比往年更加盛大，本月25日晚上6點30分到10點30分舉行，今年邀請的最大咖藝人除「鐵肺女王」美譽的李佳薇外，還有「演歌小王子」林孟宗、「小曹雅雯」麗小花、「百萬童星」方順吉、「帥氣武旦」余凱揚、「甜忻女聲」杜忻恬、「傳奇女聲新天后」吳申梅等藝人，晚會也邀請本名林郁順的「黑面仔」藝人擔任主持人，逗大家開懷大笑。

林益州歡迎各地民眾一起來萬興宮歡度元宵，吃美食、看表演，抽大獎。

彰化市田中里萬興宮在元宵節當晚將舉辦熱鬧的聯歡晚會活動，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，讓大家歡樂過元宵。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮在元宵節當晚將舉辦熱鬧的聯歡晚會活動，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，讓大家歡樂過元宵。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮在元宵節當晚將舉辦熱鬧的聯歡晚會活動，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，讓大家歡樂過元宵。圖／林益州提供
彰化市田中里萬興宮在元宵節當晚將舉辦熱鬧的聯歡晚會活動，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，讓大家歡樂過元宵。圖／林益州提供

元宵節 彰化 李佳薇

延伸閱讀

彰化市南郭國小地下停車場 預估可停81輛汽車36機車

元宵遊錫口 松山慈祐宮保佑闔家「乖乖」

彰化市重新打造延平公園 議員邀專家會診揭9缺失

狼來了？中友百貨彰化店動土半年未開工 原因揭曉

相關新聞

情侶情人節赴台中某牛排館用餐後腹瀉就醫 食安處稽查3缺失

台中沙鹿某家牛排館，有民眾情人節用餐後返家卻發生嚴重腹瀉就醫，確診急性腸胃炎。台中市食安處前往稽查發現3項缺失，已限期改...

彰化市田中里萬興宮慶元宵 邀李佳薇等人多位藝人表演

彰化市田中里萬興宮已維持約20年傳統，在元宵節當晚都有熱鬧的聯歡晚會活動，今天比往年更加盛大，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等...

彰化這款龍年小提燈也搶手 保留千個元宵晚會發送

明天補班，彰化縣芳苑鄉公所提前舉辦元宵燈會，由在地農特產品市集揭開序幕，並有影視歌星表演壓軸，北斗鎮公所提前在元宵節前一...

彰化市南郭國小地下停車場 預估可停81輛汽車36機車

交通部公路局今天會同彰化縣政府，勘察彰化市南郭國小活動中心興建地下停車場案，預定可停放81個汽車停車位、36個機車車位，...

彰化田中老街古色古香、物產多 藝人節目頻走訪

彰化縣田中鎮不僅有古色古香的老街老宅，也有豐富物產，米倉上等優質米、火龍果、古早味香皂、傳統製油舖、蜜麻花等都值得深度旅...

少女玩氣墊遊具玩到骨折、家屬質疑保護消費者權益只做半套 彰縣府回應

一名國中女生今年大年初二到「花在彰化」溪州公園，玩氣墊遊具時受傷骨折，家屬怒批縣政府和廠商後知後覺，第一時間未積極處理；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。