彰化市田中里萬興宮慶元宵 邀李佳薇等人多位藝人表演

彰化市田中里萬興宮已維持約20年傳統，在元宵節當晚都有熱鬧的聯歡晚會活動，今天比往年更加盛大，邀來「鐵肺女王」的李佳薇等多位本土藝人登台演唱，還有乞龜、抽獎等節目，夜市市集有吃有玩，讓大家歡樂過元宵。

萬興宮管理委員會主委林益州說，萬興宮廟齡300多年，主祀朱、李、池三府王爺，是當地信仰中心，香火鼎盛。約20年來，廟方在每年元宵節都會請藝人前來表演，與鄉親一起慶元宵，也很多旅外遊子回鄉或外地遊客專程前來參與。

廟方在活動現場，準備平安餐，現場還有夜市市集，活動現場發放摸彩券，供大家摸彩助興，獎品有電視、冰箱、洗衣機及iPhone 15等大獎。

林益州說，萬興宮今年的元宵聯歡晚會比往年更加盛大，本月25日晚上6點30分到10點30分舉行，今年邀請的最大咖藝人除「鐵肺女王」美譽的李佳薇外，還有「演歌小王子」林孟宗、「小曹雅雯」麗小花、「百萬童星」方順吉、「帥氣武旦」余凱揚、「甜忻女聲」杜忻恬、「傳奇女聲新天后」吳申梅等藝人，晚會也邀請本名林郁順的「黑面仔」藝人擔任主持人，逗大家開懷大笑。