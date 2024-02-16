快訊

撐不過疫情！高雄香蕉碼頭欠高港2年千萬租金 下周法院要查封

晚安小雞判刑 柬埔寨法院曝2人還擬拍性侵和摘器官影片

才被瘋傳耍大牌！ 最帥索隆不來了…無預警宣布「台灣活動取消」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少女遊彰化溪州公園付費玩氣墊竟骨折 家屬批縣府後知後覺

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2024「花在彰化」付費遊戲區的氣墊遊具設施損壞，大年初二當天仍讓孩童遊玩。圖／傷者家屬提供
2024「花在彰化」付費遊戲區的氣墊遊具設施損壞，大年初二當天仍讓孩童遊玩。圖／傷者家屬提供

彰化縣「花在彰化」今年首度有付費遊戲區，大年初二發生14歲女學生玩到腳趾骨折的意外，家屬今投訴指出，大年初三縣府被告知才知道有遊客受傷，表示會檢討付費遊戲區的經營。業者雖道歉但稱意外險保險理賠要等連假結束後處理。

家屬質疑，遊客受傷後，園區救護站、遊戲設施安檢、保險理賠都沒積極作為，叫人如何能接受這樣的公共安全與消保品質。

縣政府表示，往年「花在彰化」全區免費遊玩，今年首度規畫付費遊戲區，設置氣墊遊具供兒少遊玩，大年初三獲知遊客受傷後通知遊戲區廠商處理，廠商表明會申請理賠並負擔後續醫療費用。

國中女生和9名家屬大年初二到彰化縣2024「花在彰化」旅遊，每人購買150元票券到遊戲區體驗。家屬指出，業者沒給發票或收據，僅發給入場手環，傷者和家族3名孩童玩恐龍氣墊時，從一層樓高的氣墊頂部滑落掉進失去緩衝墊保護的底部，忍痛走出氣墊後呆坐。傷者的家屬投訴指出，傷者後來發現緩衝墊破損，現場不見遊樂場人員積極處理這個問題。

家屬表示，受傷後半小時腳背明顯腫脹，下午5點30分向「花在彰化」志工借輪椅向救護站求助，醫護站人員作簡易紗布包紮固定，送上幾塊碎冰給傷者外帶敷衍了事，只建議當晚務必求醫照X光，當晚10點傷者到醫院掛急診檢查，照X光發現右腳小腳趾挫傷斷裂，打石膏固定，需休養3到6個月才能拆石膏。。

家屬說，國中女生受傷當天，縣政府、遊戲區廠商渾然不覺有遊客發生意外，大年初三下午接到家屬反映，廠商趕緊探視和包3600紅包給國中女生壓驚，並緊急剪掉出事氣墊第二道關卡兩處已破損的緩衝布，家屬詢問公共意外責任險出險理賠事宜，業者稱沒保險業務員的緊急聯絡電話，要等連假後上班申請辦理相關手續。

家屬質疑，遊戲區設施不安全卻没查報系統，發生意外後仍使用，醫護站有緊急救護員和救護車卻不提供服務，縣政府缺乏橫向連繫，對消費者權益保護只作半套，業者的公共意外險跟著春節一起打烊，令人傻眼；傷者的年假泡湯，傷後需要家人充當看護攙扶上下樓梯，上學補習需汽車接送，家人內心對溪州公園已產生恐怖陰影，不敢再去遊玩。

一名國中女生到2024「花在彰化」付費遊戲區遊玩受傷，右腳小腳趾骨頭裂開（圖右上）。圖／傷者家屬提供
一名國中女生到2024「花在彰化」付費遊戲區遊玩受傷，右腳小腳趾骨頭裂開（圖右上）。圖／傷者家屬提供

安檢 看護

延伸閱讀

狼來了？中友百貨彰化店動土半年未開工 原因揭曉

情人節謊報被擄走考驗愛意 4未成年男女送辦

遭10女控強制猥褻性交 彰化狼師未認犯行延押2個月

彰化縣府二辦周邊停車有解 將斥資1.5億南郭國小建地下停車場

相關新聞

少女遊彰化溪州公園付費玩氣墊竟骨折 家屬批縣府後知後覺

彰化縣「花在彰化」今年首度有付費遊戲區，大年初二發生14歲女學生玩到腳趾骨折的意外，家屬今投訴指出，大年初三縣府被告知才...

狼來了？中友百貨彰化店動土半年未開工 原因揭曉

彰化縣民引頸期盼的第一家百貨公司中友百貨彰化站，從去年8月14日舉辦盛大動土儀式後，至今半年仍未開工，很多民眾懷疑會步彰...

建火葬場及流浪犬收容中心 彰化市長林世賢揭新春願望

彰化市長林世賢今天在彰化市公所新春團拜中，再次宣示興建火葬場及流浪犬收容中心的決心，市代會主席陳文賓則要求市公所務必要充...

影／寒害急凍！台中梨穗嫁接4次、災損破3成 明公告補助辦法

台中市山城、后里區是高接梨產區，農曆春節前夕寒流強勁，低溫下探10度讓嫁接梨穗「凍不住」，梨農林天償已4度嫁接，六分地梨...

台中燈會 停車App惹議

中台灣燈會今晚於台中市中央公園登場，為方便民眾賞燈，市府推出「停車場」導航系統，但議員楊大鋐發現，交通局「台中交通網Ap...

蔡壁如報到 未出席台中市府團拜引熱議

台中市長盧秀燕延攬民眾黨前立委蔡壁如，擔任中市府有給職顧問，昨天上班首日，蔡壁如搭公車到市府，但未出席新春團拜，蔡強調避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。