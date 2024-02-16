少女遊彰化溪州公園付費玩氣墊竟骨折 家屬批縣府後知後覺

彰化縣「花在彰化」今年首度有付費遊戲區，大年初二發生14歲女學生玩到腳趾骨折的意外，家屬今投訴指出，大年初三縣府被告知才知道有遊客受傷，表示會檢討付費遊戲區的經營。業者雖道歉但稱意外險保險理賠要等連假結束後處理。

家屬質疑，遊客受傷後，園區救護站、遊戲設施安檢、保險理賠都沒積極作為，叫人如何能接受這樣的公共安全與消保品質。

縣政府表示，往年「花在彰化」全區免費遊玩，今年首度規畫付費遊戲區，設置氣墊遊具供兒少遊玩，大年初三獲知遊客受傷後通知遊戲區廠商處理，廠商表明會申請理賠並負擔後續醫療費用。

國中女生和9名家屬大年初二到彰化縣2024「花在彰化」旅遊，每人購買150元票券到遊戲區體驗。家屬指出，業者沒給發票或收據，僅發給入場手環，傷者和家族3名孩童玩恐龍氣墊時，從一層樓高的氣墊頂部滑落掉進失去緩衝墊保護的底部，忍痛走出氣墊後呆坐。傷者的家屬投訴指出，傷者後來發現緩衝墊破損，現場不見遊樂場人員積極處理這個問題。

家屬表示，受傷後半小時腳背明顯腫脹，下午5點30分向「花在彰化」志工借輪椅向救護站求助，醫護站人員作簡易紗布包紮固定，送上幾塊碎冰給傷者外帶敷衍了事，只建議當晚務必求醫照X光，當晚10點傷者到醫院掛急診檢查，照X光發現右腳小腳趾挫傷斷裂，打石膏固定，需休養3到6個月才能拆石膏。。

家屬說，國中女生受傷當天，縣政府、遊戲區廠商渾然不覺有遊客發生意外，大年初三下午接到家屬反映，廠商趕緊探視和包3600紅包給國中女生壓驚，並緊急剪掉出事氣墊第二道關卡兩處已破損的緩衝布，家屬詢問公共意外責任險出險理賠事宜，業者稱沒保險業務員的緊急聯絡電話，要等連假後上班申請辦理相關手續。