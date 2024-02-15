泰安櫻花季25日開跑 大甲警方公布交通疏導管制措施

被稱「最美派出所」的台中市大甲警分局泰安派出所，派出所旁的多瓣八重櫻在員警細心照料下，每年湧入大量遊客賞花，60多株櫻花樹在派出所旁綻放，桃紅色花瓣點綴日式警所建築；今年泰安櫻花季本月25日開跑，大甲分局公布交通管制措施，請遊客配合。

泰安派出所表示，泰安櫻花林的八重櫻目前花開約1到2成，山櫻花已經滿開，春節期間已吸引遊客賞花。

今年泰安櫻花季活動將在本月25日上午9點30分在泰安派出所旁停車場舉行開幕式活動；櫻花季期間於2月18日、2月24日至3月3日，並延伸3月9、10日(六、日)實施交通管制共12天。因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的賞花回憶，大甲警分局公布賞花周邊交通疏導管制措施，請賞花的遊客配合。

一、行人徒步區：

（一）福興路路段：福興路67-1號(泰安福興宮)至東勢產業道路。

（二）安眉路路段：安眉路1號(泰安派出所)至13號旁路口至福興路。

（三）產業道路（沿后里農會泰安倉庫）：泰安國小至泰安舊火車站。

行人徒步區內管制汽、機車進入，彈性開放管制區內居住民眾及東勢區明正里居民車輛得身分證件進入，仍應依管制行駛路線行駛，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、執勤警察人員及管制區內居住民眾車輛停放，不提供外地賞櫻民眾停放。

二、交通管制措施：

（一）交通管制時間：113年2月18日、2月24日至3月3日、3月9、10日，每日早上9點至晚上6點。

（二）在相關管制路段及路口等適當地點設置指示牌，並運用警民力引導人車通行。

（三）車輛行駛動線：以單行道方式實施。

1.車輛由重劃東路、安眉路進場，往安眉路與福安路口離場。

2.車輛由福興路進場，於福興路67-1號(泰安福興宮)前迴轉離場。

（四）鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。

（五）加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，確保交通順暢。

（六）加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。