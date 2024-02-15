破除情侶禁地魔咒 八卦山大佛前520對秀浪漫

「八卦山是情侶禁地」的魔咒傳說已久，但彰化縣政府卻在八卦山大佛風景區舉辦浪漫的「月影燈季」活動，更在昨天西洋情人節傍晚，由縣長王惠美號召520對情侶，在參佛道前一起比出愛的手勢，甜蜜大聲說出「我愛你」。文史工作者認為，多辦活動吸引人氣，自然可破除所謂魔咒。

「八卦山大佛是情侶禁地」說法的由來，相傳有一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處尋短，後來開始有情侶到此就會分手的說法。

為打破這禁忌，彰化縣府已連續多年在八卦山大佛風景區辦「月影燈季」活動，今年彰化月影燈季展到3月3日，跨過春節年假及情人節，綿延一公里長的絢麗花燈及大佛光雕格外浪漫，昨天大年初五逢西洋情人節，縣府特別在大佛風景區參佛道舉辦「浪漫情人節」活動。

在活動裡，只要情人、老情人或者是前世情人都可以參加，只要兩人一組總共520組，由縣長王惠美發放1040個粉紅色多多龍提燈，王惠美說，透過這個活動希望大家愛要及時，對於最親近的人要多說我愛你，讓對方知道您的心意。