台中這2家五代同堂 沙鹿顏家、太平張家春節團聚大陣仗

台中市知名的五代同堂，太平區張家與沙鹿區顏家。張家五代同堂，家族選在初二團聚，中午席開32桌、晚上再開15桌，近500人歡聚在一起。最年輕的1歲多，最年長的則是102歲的張連慶。

張家負責籌辦的張文田說，初二大團聚是「古農莊」莊主張友吉發起，20幾年來愈聚愈多，子孫滿堂。張添經營宏亞食品，出品早年知名的甜點「七七乳加巧克力」，是最大贊助者，每年贊助28萬元籌辦家宴，其餘樂捐。

張連慶高齡102歲，看到親友返家，開心表示「大家歡喜，大家發財」。張連慶曾任太平鄉代表會副主席、調解委員，93歲還能開手排車，有3男2女、13個孫子、26個曾孫。

初二的張家家宴，中午席開32桌，有些人晚上才趕回，開15桌，返家親友近500人。

張文田說，忙碌的社會，親友能利用初二返鄉團聚，家族凝聚力量真的很棒，很欣慰。