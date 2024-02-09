做公益有世代差別…長者年菜募集 比兒少困難

彰化家扶中心和華山基金會今年各為弱勢家庭、長者募集1700多套年菜，這些慈善團體發現，同是弱勢族群，長者年菜募集速度相對慢，且年年都有缺口。社福學者分析，「兒少是朝陽，老人是夕陽」，做公益也有世代差別對待在所難免，這正是社會該多關心高齡社會之處。

彰化家扶去年12月中旬起為弱勢兒少募集年菜五菜一餐，每套1200元；彰化家扶表示，景氣復甦不如預期，12月底時還募不到目標的五成，靠志工、警界等熱心人士和團體奔走，今年元月底才達標。

但華山基金會為彰化弱勢長者募年菜的狀況更慘，基金會彰化區長林秀儀指出，去年12月6日就開始募集，且邀明星代言勸募，每套900元，但到元月中旬只募到五成，經大力宣傳和尋求善士協助，到2月4日還不足200套，所幸有立委謝衣鳯協助「全包」，總算達標。

彰化家扶表示，往年為兒少募年菜速度相對快，且都能達標。華山基金會為長者募年菜，即使單價比兒少低、募集時間較長，總是更加費力，且年年都有缺口補不滿，令人感慨。

彰化家扶表示，兒少會成長，所以民眾較喜歡參與兒少福利，能看見未來和希望，加上家扶孩子長大後成為自立青年，會回來回饋幫助弱勢兒少，較占優勢。

華山基金會彰化區長林秀儀說，老人只有晚年，近年台灣快速高齡化，社會不得不面對老人問題，老人福利才逐漸被重視，可是募款難度高，令推動老人福利的機構和團體頗頭痛。

「兒少是朝陽，老人是夕陽。」文化大學社福系教授王順民說，朝陽有活力希望，本來就較討喜，兒少議題複雜但容易單一化做感動行銷，讓大眾願意投入資源保障他們的未來；老人問題往往是家庭問題的冰山一角，不易單一化來感動人心，較難吸引民眾關注。

林秀儀說，在年輕世代心目中，毛小孩的地位甚至比長者重要，寵物店販售毛小孩年菜每分1500元，不必特別行銷，很快就銷售一空，令老人福利工作者氣餒。

育達科大社工系副教授陳燕禎表示，老人福利較冷門，探究原因在於民眾認為老人應該有親人、應為人生過成這種樣子而負責，或害怕面對老人孤苦淒涼的模樣，也怕自己以後變成那樣，以致多數人很難同理老人的孤獨、不便，較不願做老人福利。