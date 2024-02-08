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震災重建到照顧新住民 「細手物染」成堅毅力量

中央社／ 台中8日電
921大地震時台中東勢受災嚴重，一群當地人見災後婦女需要一技之長，成立「細手物染」工作室推出服飾，也照顧許多在地新住民。 中央社
921大地震時台中東勢受災嚴重，一群當地人見災後婦女需要一技之長，成立「細手物染」工作室推出服飾，也照顧許多在地新住民。 中央社

台中市東勢區於1999年921地震時受災嚴重，一群當地人見災後婦女需一技之長，成立「細手物染」工作室推出服飾，照顧許多在地新住民，也希望延續大愛照顧更多人。

台中市春天女性成長協會理事長阮芳鴛告訴中央社記者，大震重創許多家庭，且重建工作不應侷限硬體建築，許多婦女也需要工作，台中東勢愛鄉協進會創會骨幹楊麗琴、邱晨2000年成立協進會輔導婦女第二專長及社會資源轉介。

阮芳鴛說，協進會成立後設「細手物染」工作室，由於當地是客家山城，就以客家植物染製作手工服飾與配飾，希望為小鎮重燃希望。品牌成立後，透過提供就業機會給社區媽媽們，讓客家媳婦用雙手編織屬於自己的未來。

細手物染作品部分，阮芳鴛表示，從商品構思、設計、圖飾、媒染、打板、車縫與整燙都是成員們自己處理，手工打造客家花布與桐花布服飾、包包與帽子等。

至於植物染，阮芳鴛說，以在地作物為主，除客家元素藍染，還以東勢農產甜柿、火龍果提煉出棕色、粉紅色染料，甚至結合植物染與越南傳統服飾「奧黛」，推出後不只在地人喜愛，連越南人都驚艷。

此外，阮芳鴛表示，東勢新住民比例高，為服務新住民女性在家庭暴力照顧、資源協助等面向，2005年成立台中市春天女性成長協會，提供新住民講座、職業訓練等。

來自越南的新住民阮芳鴛說，2015年丈夫發生嚴重車禍，生活陷入困境，在社工幫助後，轉介到協會分享人生境遇，也跟著加入協會任志工，從受助角色轉為助人。

「這裡是新住民的娘家」，協會成員姚華英說，她是嫁到台灣的越南華僑，新住民姊妹們有問題都到這裡解決，大家互相幫忙，就像大家庭。

協會近年還成立社區長期照顧據點，每天中午由志工烹調供應飯餐、每週辦2次長照課程，甚至送餐給獨居長輩。阮芳鴛說，當地高齡長輩很多，新住民也會老，在地有許多新住民已超過65歲，希望擴大服務更多人。

921大地震後，台中市東勢區一群當地人成立「細手物染」工作室推出服飾，也結合植物染與越南傳統服飾「奧黛」。（阮芳鴛提供） 中央社
921大地震後，台中市東勢區一群當地人成立「細手物染」工作室推出服飾，也結合植物染與越南傳統服飾「奧黛」。（阮芳鴛提供） 中央社

客家花布 新住民

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