春遊彰化60家超過一甲子老店 消費可集點參加抽獎

新年來彰化走春，彰化縣政府推薦經過甄選的60家超過60年老店，只要前往消費，就可以參加 2月底截止的「彰化60年老店電子集章活動」，消費單筆滿百元即可獲得1點，累積5點就有機會抽得電子折價券，最高面額高達500元，使用期限於抽到次日起至今年5月底前兌換

縣府去年甄選出60年以上老店中，知名肉圓店有大竹肉圓、北門口肉圓、北斗肉圓生、正彰化肉圓、老牌阿章；知名伴手禮店則有三和珍餅舖、玉珍齋、朝和餅舖、鄭玉珍、鄭興珍餅舖、施金玉沐香齋有限公司、錦香園李老城肉乾店、寶珍香、水根行、卦山燒、楊家香、員林百年仙草、竹廣香、順泰蜜餞、油籽學堂、蕭師傅花生糖等23家。

在地小吃則有如王記芋丸、津津民俗小吃、老全豬血麵線、阿泉爌肉飯、車路口肉羹、黃家地骨露、彰化木瓜牛乳、阿來羊肉店、溪州古早味圓仔冰、七頭家等21家；採買年貨老店則有新幸福糖菓行、西金泉食品玩具行、社頭泉昌醬油工廠、新合順醬園工廠、新和春醬油漬物工廠、新復成食品有限公司、源興醬油釀造工廠等9家，以及適合親子旅遊的臺灣玻璃館、襪仔王觀光工廠等2家。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，這次甄選出60年以上老店，店內有「故事牆」和「匾額」，讓遊客透過文字與影像，走入老店品牌文化的故事。詳細資訊，可至官方網站查詢(https://changhua60years.oppa.tw/)。