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清水大甲溪護岸路5處亂倒廢棄物 民代批將海線當垃圾場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁再出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置。圖／楊典忠服務處提供
台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁再出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置。圖／楊典忠服務處提供

台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁最近出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置，甚至還有一處直接棄置路旁，實在太離譜，「把海線當垃圾場嗎？」

楊典忠通報台中市府環保局後，環保局回覆，高美東段12地號案、高美東段51、53地號案件已登錄檢警環林平台，護岸路130巷遭棄置垃圾包案，將發文可疑車輛車主到局協助釐清，楊典忠說，除加強巡邏、監視與查緝外，應該課責土地所有權單位加強管理。

楊典忠表示，清水護岸路風力發電機組附近都是國有地，這5處廢棄物堆置情況有廢棄物挖坑掩埋未完全、有直接堆置國有地上、甚至有堆置在護岸路旁，從非法棄置者行徑可見該處已成為廢棄物棄置熱點，他說該路段是大甲溪堤防道路，但也是高美自行車道的路段，常有車友會佇足欣賞大甲溪河岸景觀，國有地應善加規劃利用，提高國有土地價值。

台中市環保局曾查獲護岸路風力發電機旁遭傾倒廢棄物，楊典忠再度到現場巡查，發現附近又增加多處廢棄物棄置情況，不到500公尺的路段就有5處廢棄物堆置，更有直接棄置在護岸路旁，楊典忠表示，廢棄物案件常需偵辦很久時間，但是廢棄物長期經曝曬雨淋後，會影響地方環境遭亂，除非有保全事證必要外，應盡速清理消毒，再課責違法者罰款與清理費用。

台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁再出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置。圖／楊典忠服務處提供
台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁再出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置。圖／楊典忠服務處提供
台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁再出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置。圖／楊典忠服務處提供
台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁再出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公尺路段陸續就有5處廢棄物堆置。圖／楊典忠服務處提供

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