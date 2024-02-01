高檔燒肉品牌進駐台中「誠品生活480」 主打專屬侍肉師服務

老井餐飲集團旗下全新品牌「侍老井」精品和牛燒肉會所，進駐台中七期市政路上的「誠品生活480」商場，採無菜單式料理，並有專屬侍肉師，給消費者美好的燒肉體驗。築間餐飲集團也推出韓國燒肉新品牌「紫木槿」，全台首家店插旗台中公益路商圈。

侍老井全場占地147坪，採吧台開放式座位，以及隱密的包廂，總共92個座位；餐廳採無菜單式料理，選用當季食材，融入各式的料理手法，套餐以單人套餐為主，也有其他豬、雞等單點品項可供選擇。

老井餐飲集團強調，餐廳推專屬侍肉師，依據每位饕客的心情、感受、氛圍，推薦給饕客最適合品嘗的肉品、烤法與料理方式，讓每位用餐的顧客，除了吃飽之外，更有難忘的用餐體驗。

築間餐飲集團推出韓國燒肉新品牌「紫木槿」，進軍台中公益路。築間表示，新品牌「紫木槿」透過木槿花的意象，替整體氛圍營造高雅貴族感，木槿花是韓國的國花，搭配象徵只有古代皇室貴族才能穿著的「紫色」，展現品牌的奢華感。