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影／東勢新丁粄節2月24日登場 江啟臣：說不定吃這個會想生小孩

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2024台中東勢新丁粄節」今在陽明大樓舉辦記者會，宣布2月24日、25日於東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場。記者林佩均／攝影
「2024台中東勢新丁粄節」今在陽明大樓舉辦記者會，宣布2月24日、25日於東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場。記者林佩均／攝影

「2024台中東勢新丁粄節」將於2月24日、25日登場，今在陽明大樓舉辦記者會。立委江啟臣說，國家少子化問題嚴重，新丁粄是客庄慶祝生孩子的儀式，未來他不排除送新人龜粄、桃粄，「說不定吃完之後會想生小孩」，添喜氣。

台中市府客委會今在陽明市政大樓大廳舉辦記者會，宣布台中東勢新丁粄節在2月24日、25日於東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場。

市府客委會主委江俊龍介紹，活動延續「鬪粄文化」、「鼓勵生育」、「分享喜悅」3大精神，去年成功為6個家庭帶來新生命，十分靈驗，今年有6對新人報名古禮體驗，將參與遊行隊伍。

國家少子化問題嚴重，立委江啟臣幽默呼籲，請該結婚的人結婚、該生小孩的生小孩，客庄祝福生男添女的製粄文化，他考慮未來贈送給新人品嘗，一來大啖客庄美食，其次說不定吃完之後會想生小孩。

江俊隆說，不論龜粄、桃粄都是新丁粄，鼓勵生育是新丁粄節的核心價值，不只鼓勵新生，也注重養育，男生、女生一樣好。

今年東勢新丁粄節結合百年台鐵公司，推出「台中客庄鐵路便當」。江俊龍介紹，便當選用山城5區在地特色食材，有豐原葫蘆墩米、主菜為爌肉結合石岡的筍乾，佐新社香菇、和平的梨山高麗菜及東勢的橘子乾，搭配客家小炒及梅乾菜苦瓜等經典客家料理，最後以醃漬梅作為點綴。

台鐵公司副業營運處處長古時彥說明，「台中客庄鐵路便當」明起至2月29日在台鐵台中站、新竹站、彰化站、高鐵新烏日站台鐵便當店，上午11時開賣，每份售價120元，每日限量100份。

客委會表示，2月24日上午邀請中信兄弟啦啦隊與20多組特色踩街團隊迎接活動盛大開幕，園區展館內展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄；首晚晚會安排市府客委會國樂團與東勢國小國樂團帶來別出心裁的客家國樂饗宴，第2晚邀請人氣男團Ozone、金音獎最佳樂團旺福、柏霖、方寧等藝人登台演出。

活動訊息可上「台中東勢新丁粄節」臉書粉絲頁。今日記者會，客家委員會副主任委員范佐銘、市議員張瀞分、吳振嘉、邱愛珊、豐原區長洪峰明、東勢區長翁培真和多位里長皆到場。

今年東勢新丁粄節結合百年台鐵公司，推出「台中客庄鐵路便當」，便當選用山城5區在地特色食材，營養又豐富。記者林佩均／攝影
今年東勢新丁粄節結合百年台鐵公司，推出「台中客庄鐵路便當」，便當選用山城5區在地特色食材，營養又豐富。記者林佩均／攝影
東勢客庄特色新丁粄，使用花豆內餡，營養又好吃。記者林佩均／攝影
東勢客庄特色新丁粄，使用花豆內餡，營養又好吃。記者林佩均／攝影

新丁粄 客家文化 客委會 少子化 江啟臣

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