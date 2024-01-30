南投草屯親子公園見雛型 3樓高超大貨櫃滑梯搶先曝光

南投縣政府利用草屯植物公園草皮綠地，現地打造親子共融遊憩運動公園，去年3月動工，工區近期出現色彩繽紛且達3樓高大型貨櫃溜滑梯，特色兒童遊戲場已見雛形，地方關注。縣府表示，目前進度已近5成，最快今年4月底前能完工。

南投名間親子生態園區3年前啟用後受好評，縣府擴大規畫在埔里、竹山及草屯覓地興建親子遊戲園區，埔里擇定於當地福興溫泉區內，去年已啟用；竹山、草屯利用已禁葬的竹山第一公墓及草屯植物公園，分別於前年底、去年3月動土。

其中，草屯植物公園腹地廣大，鄰近台灣工藝文化園區，周邊將興建手工藝產業園區、全民運動館，縣府斥資5000萬元依地區特性規畫打造親子共融遊憩運動公園，而工區近期疊起色彩繽紛且達3層樓高的大型貨櫃，引人注目，地方關注。

縣府表示，為達成共融友善環境，供民眾休憩、運動與文化交流，草屯親子共融公園基地設計涵蓋共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，並對無障礙空間及無障礙遊戲區做適當空間規畫，能提供全年齡及共融需求。

其中，特色兒童遊戲場已見雛型，色彩繽紛達3層樓高的大型設施是「貨櫃疊疊樂滑梯」，其主體造型及色調吸睛，後續將把擺盪大索、攀爬網、旋轉設施等連結各功能遊戲區整合整體空間規畫，提供親子不同遊憩強度性質的多元共融遊具。